Action-Kracher mit aufwendigen Fights kehrt diesen Monat bei Netflix zurück: Hier ist der Trailer für die Vorgeschichte des Geheimtipps Furie

Vor vier Jahren sorgte der Action-Film Furie bei Netflix für Aufsehen. Noch diesen Monat startet die blutige Vorgeschichte beim Streaming-Dienst.

Furiose Action bot der vietnamesische Action-Film Furie 2019, auch dank der charismatischen Hauptdarstellerin Veronic Ngo. Diesen Monat erscheint die Vorgeschichte bei dem Streaming-Dienst, die im ersten Trailer more of the same verspricht. Im besten Sinne ...

Schaut euch hier den Trailer für Furies an:

Furies - Trailer (Englische UT) HD

Der Action-Film entführt ins Vietnam der 90er Jahre

Im 2019 erschienenen Furie hatte Martial Arts-Star Veronica Ngo die ehemalige Gangsterin Hai Phuong gespielt, die sich mit ihrer Tochter auf dem Land zur Ruhe setzen und nichts mehr mit krummen Geschäften zu tun haben wollte. Sie wird jedoch zurückgezogen auf den Pfad der Gewalt, das als Mädchen entführt wird.

Furies spielt nun im Saigon bzw. Ho Chi Minh City der 1990er Jahre. Diesmal steht ein Trio von Rächerinnen im Mittelpunkt der Handlung, die es mit einem Gangster-Boss aufnehmen. Dabei, so heißt es in der offiziellen Synopsis, eröffnet sich die Frage, ob die drei "Musketiere" von langer Hand manipuliert werden.

Am Ende des Trailers taucht dann auch Veronica Ngo als Hai Phuong auf. Darüber hinaus bietet er Motorrad-Action und Kämpfe bis zum Abwinken, einmal mehr mit einem Neon-Look, der schon Teil 1 auszeichnete.

Furies kommt noch im März zu Netflix

Bereits am 23. März, einem Dienstag, kommt Furies in den Katalog von Netflix, wie der Trailer verrät.

Regie führt diesmal die Hauptdarstellerin des ersten Teils, Veronica Ngo, die auch am Drehbuch der Weiterführung mitschrieb. Als Action- bzw. Fight-Choreograf ist erneut Kefi Abrikh an Bord, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Abrikh verantwortete auch die Choreografie von Teil 1.

Podcast: Die 5 besten Zombie-Serien im Stream

Egal, ob ihr The Last of Us schaut oder nicht: Das Genre der Zombie-Serien ist vielfältiger als es auf den ersten Blick erscheint. Deshalb stellen wir euch im Podcast Streamgestöber fünf Vertreter vor, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Zu streamen sind sie bei Netflix, Disney+, Amazon oder sogar gratis in der Arte-Mediathek.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jede der vorgestellten Zombie-Serien macht dabei auf ihre Weise etwas besonders. Sei es nun, dass sie in ein historisches Setting entführt, das Thema mit Humor angeht oder sich als Sozial-Drama damit beschäftigt, wie Ex-Zombies wieder in die Gesellschaft integriert werden können.