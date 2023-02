Serienkiller-Film nach wahrer Geschichte: Fluch der Karibik-Star sucht im Trailer Mörder, der 13 Frauen umbrachte

Fluch der Karibik-Star Keira Knightley will im neuen Disney+-Film die wahre Geschichte eines Serienmörders aufdecken. Schaut euch hier den Trailer an.

13 Frauen soll der Boston Strangler zwischen 1962 und 1964 ermordet haben, über seine Identität wird derweil bis heute gestritten. Fest steht, dass zwei Frauen maßgeblichen Anteil am Bekanntwerden der Verbrechensserie hatten. Deren wahre Geschichte wird im neuen Film Boston Strangler erzählt. Die Hauptrollen spielen Fluch der Karbik-Star Keira Knightley und The Leftovers-Darstellerin Carrie Coon. Diese Woche wurde ein Trailer für das Tatsachendrama veröffentlicht, das bereits Mitte März zu Disney+ kommt.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für den Disney+-Film an:

Boston Strangler - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in dem Film mit Fluch der Karibik-Star Keira Knightley?

Loretta McLaughlin (Keira Knightley) arbeitet Anfang der 1960er Jahren als Reporterin für die Zeitung Record American und ist als solche tagtäglich dem Sexismus ihrer Epoche ausgesetzt. Als Journalistin im Lifestyle-Ressort wird sie von vielen Kollegen sowieso nicht wirklich ernst genommen.



Doch dann fällt ihr auf, dass in den Wochen zuvor drei Frauen erwürgt wurden. Sie erkennt als erste eine Verbindung und geht damit zu ihrem Chef (Chris Cooper). Doch der ist zunächst ebenso abweisend wie die Polizei, was weitere Nachforschungen angeht. Nur ihre Co-Reporterin Jean Cole (Carrie Coon) ist gewillt, Loretta zu unterstützen. Dabei sind die beiden jedoch gezwungen, private Risiken einzugehen und müssen vielleicht sogar Korruption aufdecken.

Erst als weitere Frauen in Boston und weiteren Städten sterben, lässt sich die Theorie eines Serienkillers irgendwann auch in der Öffentlichkeit nicht mehr abstreiten. Doch wer ist der "Boston Strangler" wirklich?

Wann kommt die Verfilmung einer wahren Geschichte zu Disney+?

Am 17. März 2023 kommt Boston Strangler in den Katalog von Disney+ und wird dann unter Star aufrufbar sein.

Neben Keira Knightley und Carrie Coon spielten auch Alessandro Nivola (Jurassic Park III) und Homeland-Tochter Morgan Spector in dem Film mit, der unter anderem von Ridley Scott produziert wird.

