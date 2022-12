Action mit Starbesetzung: Erster Trailer zu Kino-Zweiteiler glänzt mit Bond-Star und Intrigen

Die drei Musketiere wird 2023 in einem gigantischen Zweiteiler auf die Leinwand gebracht. Mit dabei ist Bond-Star Eva Green. Den ersten Trailer gibt es schon.

Alexandre Dumas ' Meisterwerk Die drei Muskeltiere wurde bereits unzählige Male verfilmt. 2023 soll allerdings mit dem gigantischen Zweiteiler aus Die drei Musketiere – D'Artagnan und Die drei Musketiere – Milady eine Adaption kommen, die der legendären Vorlage Rechnung trägt. Der erste Trailer

und Dauer-Action schon viel Gutes.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu The Three Musketeers: D'Artagnan an

Die drei Musketiere: D'Artagnan - Trailer (Deutsch) HD

Bond-Star Eva Green hält im Die drei Musketiere-Zweiteiler Frankreich in Atem

Die Story dürfte dabei wohlbekannt sein. Der junge Schützenanwärter D'Artagnan (François Civil) freundet sich mit den Veteranen Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris) an. Gemeinsam bestehen sie nicht nur diverse triviale Scharmützel, sondern bewahren ganz Frankreich vor den eiskalten Intrigen von Kardinal Richelieu (Eric Ruf) und Milady de Winter (Green).

Der Trailer macht bereits deutlich, dass hinter dem Historien-Doppelschlag verhältnismäßig viel Budget steckt. Mit viel Liebe zum Detail wurde hier das Frankreich der Mantel-und-Degen-Zeit als Action-Epos inszeniert.

Wann kommt das Musketiere-Doppel ins Kino?

Die drei Musketiere – D'Artagnan soll am 13. April 2023 ins Kino kommen. Die drei Musketiere – Milady folgt am 14. Dezember. Bei beiden führte Martin Bourboulon Regie (Eiffel in Love).



Freut ihr euch auf den Die drei Musketiere-Zweiteiler?