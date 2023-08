Action-Star Arnold Schwarzenegger kann sich seine peinlichste Rolle nur noch anschauen, weil sie so lächerlich ist: "Ich war richtig dumm"

Arnold Schwarzeneggers erster Spielfilm ist heute Kult. Der Action-Star selbst schaut ihn mit seinen Kindern und amüsiert sich königlich über die absurde Rolle.

Action-Star Arnold Schwarzenegger findet seinen ersten Spielfilm absolut lächerlich

Arnold Schwarzenegger hat viele Filme gedreht, die zwar von den Fans geliebt, aber von der Kritik verrissen wurden. Sein erster SpielfilmUnd der Action-Star stimmt dieser Beurteilung von Herzen zu.

2017 erklärte Schwarzenegger im Gespräch mit dem Business Insider , dass er viele seiner Filme wegen seiner Kinder Jahre später wieder gesehen habe. Dazu gehörte auch Herkules in New York:

Im Film hieß ich "Arnold Strong". Ich war richtig dumm. Irgendwann sah ich ihn wieder, weil meine Kinder ihn sich anschauten. Es war so bescheuert. In einer Szene ringe ich mit einem Bären im Central Park, aber man sieht, dass es ein Typ in einem Mantel ist. [...] Ich musste es mir einfach ansehen, weil es so lächerlich war.

Wie Schwarzenegger erklärt, mache er sich regelmäßig über den Film lustig, weil er einfach unfassbar sei. Laut dem Action-Star wurde der Film 1969 mit einem Budget von nur 300.000 Dollar gedreht.

Bis zu Schwarzeneggers Hollywood-Durchbruch sollte es indes noch über 10 Jahre dauern: Erst mit dem Blockbuster Conan der Barbar von 1982 war das Fundament seiner einzigartigen Action-Karriere wirklich gelegt.

