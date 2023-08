Nach 15 Jahren bekommt Star Wars-Fanliebling erste eigene Serie: Lohnt sich Ahsoka bei Disney+?

Ahsoka Tano führt die neue Star Wars-Serie auf Disney+ an. Wir haben uns die ersten 2 Folgen angeschaut und verraten euch, ob sich das Sci-Fi-Abenteuer mit Rosario Dawnson lohnt.

Vor 15 Jahren lernten wir Anakin Skywalkers Jedi-Padawan Ahsoka Tano zum ersten Mal in der Animationsserie The Clone Wars kennen. Die anfangs kontrovers aufgenommene Star Wars-Figur entwickelte sich mit der Zeit zum Kult-Charakter. Erst in The Mandalorian, durften wir sie in Live-Action erleben, eindrucksvoll von Rosario Dawson verkörpert. Jetzt hat sie ihre eigene Serie.

Am 23. August 2023 sind die ersten zwei von insgesamt acht Folgen des neuen Sci-Fi-Abenteuers Star Wars: Ahsoka auf Disney+ gestartet. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber nehmen wir den Auftakt genauer unter die Lupe und diskutieren: Ist die neue Star Wars-Serie ein würdiger The Mandalorian-Nachfolger – oder ein weiteres Boba Fett-Desaster?

Lohnt sich die neue Star Wars-Serie Ahsoka? Findet es im Podcast heraus

Sobald die erste Episode mit einem sonst nur aus den Kinofilmen bekannten Intro-Lauftext beginnt, ist klar: Das ist Star Wars. Serienschöpfer Dave Filoni zelebriert seine Liebe für das Sci-Fi-Franchise mit zahlreichen visuellen Zitaten, engen Verknüpfungen zu seiner Animationsserie Star Wars Rebels und reichlich Lichtschwert-Action, die die bisherigen Disney+ Serien größtenteils vermissen ließen.

Ahsoka ist die erste richtige Jedi-Serie aus dem Live-Action-Kosmos von Star Wars. Sorry, Obi-Wan Kenobi. Sie liefert einen spannenden Blick auf den Werdegang unterschiedlicher "Jedi" nach dem Niedergang des Imperiums. Der heldenhaften Ahsoka wird dabei der abtrünnige Ex-Jediritter Baylan Skoll (Ray Stevenson in einer seiner letzten Rollen) als Spiegel vorgehalten.

Sie kämpft für den Frieden, er kämpft auf der Seite der Überreste des Imperiums, die den finsteren Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) wiederfinden wollen. Aber im Gegensatz zum lichtschwertschwingenden Schurken und seiner brutalen Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno) blickt Ahsoka auf ein gescheitertes Verhältnis zu ihrem eigenen Padawan zurück: die Mandalorianerin Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo).

Die konfliktreiche Meister-Schüler-Beziehung steht im Mittelpunkt der ersten zwei Folgen und wird zum emotionalen Anker des galaktischen Abenteuers, das sich in mehreren Punkten von bisherigen vier Star Wars-Realserien unterscheidet. Was die neue Sci-Fi-Serie sonst noch zu bieten hat und ob die (nicht ganz so) heimliche Rebels-Fortsetzung auch ohne Animations-Wissen funktioniert, ergründen wir im Podcast. Viel Spaß, beim Zuhören!

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren.

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne anschicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.