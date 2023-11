Action-Überraschung des Jahres jetzt im Heimkino: Richtig gute Fast & Furious-Konkurrenz nach wahrer (!) Geschichte

Gran Turismo wusste diesen Sommer als Mischung aus Biopic und Videospielverfilmung zu überraschen und ist jetzt fürs Heimkino verfügbar.

Vom PlayStation-Spieler zum professionellen Rennfahrer: Diesen Traum hat sich Jann Mardenborough aus Großbritannien erfüllt. Passend zur erfolgreichen Videospielreihe von Sony kam diese unglaubliche wahre Lebensgeschichte im August auch als Gran Turismo von Regisseur Neill Blomkamp in die Kinos – obgleich mit ein paar Abweichungen.

Nun könnt ihr euch den überraschend guten Rennsportfilm auch ins Heimkino holen und bei Amazon auf Blu-ray * oder auf DVD bestellen *. Die erste 4K-Fassung im limitierten Steelbook * ist leider schon vergriffen, während es noch die Möglichkeit zum digitalen Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video gibt *.



Gran Turismo bei Amazon schnappen Deal Jetzt zum Angebot

Darum geht es in Gran Turismo

Jann Mardenborough (Archie Madekwe ) ist ein Gamer, der im Videospiel Gran Turismo überaus erfolgreich ist und eines Tages durch den Sieg in einem großen Wettbewerb seinem größten Traum greifbar nahe kommt: Von der virtuellen Rennstrecke geht es auf eine echte Fahrbahn mit Aussicht auf eine professionelle Racing-Karriere.

Um den Couch-Potato aus dem Kinderzimmer bereit für echte Rennbedingungen zu machen, nehmen der ehemalige Rennfahrer Jack Salter (David Harbour) und der Marketing-Experte Danny Moore (Orlando Bloom) ihn unter ihre Fittiche. Doch Profi-Fahrer wie Matty Davis (Darren Barnet) neiden dem Neuling seinen Erfolg und auch die schwerwiegenden Konsequenzen beim Versagen in einem echten Rennwagen muss Jann im Vergleich zum Game Over im Spiel erst noch kennenlernen.

Jetzt zum Angebot: Gran Turismo bei Amazon schnappen

Gran Turismo als Film überraschend gut



In der Moviepilot-Community hat der Film mit 6,7 von 10 Punkten eine überdurchschnittliche Wertung erhalten. Bei FILMSTARTS wurde Gran Turismo in der Redaktion teils sogar als "Überraschung des Jahres" gesehen , wobei es auch in der Kritik gute 3,5 von 5 Sterne gab.

Dabei sei der Film, anders als der ironisch angelegte Barbie-Film mit Mattel-Beteiligung, eindeutig als Marketing-Produkt für die namensgebende Spielreihe von PlayStation sowie Autohersteller Nissan konzipiert, heißt es dort. "Deshalb ist es aber eigentlich nur noch bemerkenswerter, dass er als packender Rennsportfilm (trotzdem) so gut funktioniert", so das Fazit.