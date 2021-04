Actionfeuerwerk mit Fast & Furious-Star: Kultregisseur schickt Jason Statham in ein krachendes Racheinferno

Für seinen neuen Film Cash Truck hat sich Guy Ritchie mit Jason Statham einen alten Bekannten geschnappt. Der erste Trailer zu dem Rachethriller zündet schon ein Actionfeuerwerk.

Mit seinen ersten Gangsterfilmen Bube Dame König GrAs und Snatch - Schweine und Diamanten ist Guy Ritchie direkt zum gefeierten Regisseur aufgestiegen. Im Verlauf seiner bislang über 20-jährigen Karriere hat es den Filmemacher mit den beiden Sherlock Holmes-Filmen, King Arthur: Legend of the Sword oder Aladdin auch in den Blockbuster-Bereich gezogen.

Im Moment scheint sich der Regisseur aber wieder mehr zu seinen Gangster- und Action-Wurzeln zurückzubewegen. Nach der schrillen Thriller-Komödie The Gentlemen hat Ritchie mit dem kommenden Film Cash Truck anscheinend ein derbes Actionfeuerwerk im Gepäck. Mit Jason Statham ist außerdem ein alter Stammschauspieler wieder mit an Bord.

Schaut hier den ersten Trailer zu Cash Truck mit deutschen Untertiteln!

Cash Truck - Trailer (Deutsche UT) HD

Die Handlung: Worum geht es in dem Actionthriller mit Jason Statham?

In Cash Truck spielt der Fast & Furious-Star den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die sich um Geldtransporter voll mit Hunderten Millionen von Dollar kümmert. Als mehr und mehr Transporter überfallen werden, zeigt Stathams Hauptfigur mit dem kryptischen Namen H ihr wahres Gesicht und entpuppt sich als Berserker auf einem persönlichen Rachefeldzug.

Die Fakten zu Guy Ritchies Cash Truck mit Jason Statham

Wann kommt Cash Truck ins Kino?

Der deutsche Kinostart für Guy Ritchies neuen Film ist momentan noch der 20. Mai 2021. Es bleibt aber abzuwarten, ob dieser wegen der Corona-Pandemie gehalten werden kann.

Wer spielt in Cash Truck mit?

Neben Jason Statham in der Hauptrolle sind in dem Actionthriller unter anderem noch Holt McCallany (Mindhunter), Josh Hartnett (Lucky#Slevin), Eddie Marsan (Sherlock Holmes) und der Rapper Post Malone (Spenser Confidential) zu sehen.

© Studiocanal Das Poster zu Wrath of Man aka Cash Truck

Hintergrundinfo zu Cash Truck:

Guy Ritchies neuer Actionthriller trägt im Original den Titel Wrath of Man und ist ein Remake des französischen Films Cash Truck - Der Tod fährt mit aus dem Jahr 2004 von Nicolas Boukhrief mit Jean Dujardin in der Hauptrolle.

Cash Truck lohnt sich für Fans von: Transporter 1-3, John Wick 1-3, Heat und Criminal Squad.

