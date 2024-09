"Alle hassen dich": So hart gehen die Promis mit Luke Mockridge ins Gericht

Luke Mockridge ist nach behindertenfeindlichen Witzen in aller Munde. Jetzt melden sich auch die Stars zu Wort. So hart gehen sie mit dem Skandal-Comedian ins Gericht.

Dieser Medienskandal überschattete die letzten Tage: Luke Mockridge tätigte während eines Podcasts behindertenfeindliche Witze und schockierte damit ganz Deutschland. Jetzt hagelt es Kritik und Konsequenzen für den Comedian. Was die Promis zum Skandal sagen, erfahrt ihr hier.

Luke Mockridge Skandal: Die Ereignisse überschlagen sich

Für Comedian Luke Mockridge sind Shitstorms nichts Neues. Der 35-Jährige hat bereits einen riesigen Skandal hinter sich, nachdem seine Ex-Freundin Ines Anioli 2019 Vorwürfe der sexualisierten Gewalt erhoben hat. Damals gelang es Mockridge mit Ach und Krach, den Imageschaden auszubügeln - seine Fans unterstützten den Entertainer weiterhin. Wer Menschen zum Lachen bringt, kann schließlich keine moralisch fragwürdige Person sein, oder? Dass diese Annahme ein Trugschluss ist, beweist der Comedian prompt selbst: Im Podcast "Die Deutschen" machte Luke Mockridge geschmacklose Witze über die Paralympischen Spiele und Menschen mit Behinderung. Er zog den sportlichen Wettbewerb ins Lächerliche und machte sich über die Athlet:innen mit Behinderung lustig. Wir möchten an dieser Stelle seine Aussagen bewusst nicht reproduzieren - denn viele Betroffene zeigten sich schockiert von der Härte von Mockridges Worten. Deshalb gibt es jetzt auch bittere Konsequenzen für den einstigen Fan-Liebling: Sat.1 stampft eine Quiz-Show mit Mockridge ein, die eigentlich am 12. September hätte starten sollen. Der Sender hat sich klar gegen behindertenfeindliche Witze gestellt: Seine Aussagen "passen nicht zu unseren Werten", so Sendersprecher Christoph Körfer.

Die Promis sind empört: So schlimm finden sie Luke Mockridges Schock-Aussagen wirklich

Es ist wichtig, die eigene Reichweite zu nutzen, um sich gegen diskriminierende Sprache zu positionieren. Das dachten sich auch einige Promis, die mit Luke Mockridge hart ins Gericht gehen. Was die Stars sagen, erfahrt ihr hier:

Bonnie Strange:

Das Model sagt gerne, was es denkt - prompt hinterlässt sie einen wenig schmeichelhaften Kommentar auf Instagram: "Alle, einfach alle hassen dich."

Sarah Knappik:

Der blonde Dschungel-Star steht immer für Gerechtigkeit ein. Sie betont, dass die paralympischen Athlet:innen viel mehr Kraft hätten als die Podcast-Betreibenden. "Im Gegensatz zu euch sind es Vorbilder, die Menschen Kraft geben nicht aufzugeben!", kommentiert Knappik.

Charlotte Karlinder:

Die Sat.1-Moderatorin scheut sich nicht, gegen ihren eigenen Kollegen aufzustehen. "Du gehörst nach diesen Aussagen von allen Schirmen und Bühnen dieser Welt entfernt", so das Urteil von Karlinder.

Doreen Dietel:

Die Schauspielerin geht sogar einen Schritt weiter: Sie bereut, dass sie Mockridge bei seinem ersten Skandal sogar noch verteidigt hat:

Dein Ernst? Ich hab dich vor knapp 3 Jahren noch in Schutz genommen mit dem K.O.-Tropfen, weil ich dachte, dass man dich falsch verstanden hat. Aber das hier ist eine Nummer zu viel. Sorry. Zum Kotzen.

Guildo Horn:

ESC-Legende Guildo Horn lässt sich nicht bitten und rechnet knallhart mit Mockridge ab:

Ist das das Ergebnis, wenn man seinem Kind zu oft vorgaukelt, es sei etwas ganz Besonderes: besonders unterhaltsam, besonders witzig, besonders spitzbübig charmant... was weiß ich alles?! Luke, das bist du alles nicht! Du bist nur ein armes Würstchen!

Es bleibt abzuwarten, ob sich Luke Mockridges Karriere von diesem Skandal wieder erholen können wird. Zwar entschuldigte sich der Comedian für seine Aussage - doch dies wirkte auf die meisten Fans wenig authentisch. Auch die Stars nahmen ihm die Reue nicht ab - viel eher wirkte es wie der verzweifelte Versuch, ein Leck in einem sinkenden Schiff zu reparieren.