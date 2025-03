Alles was zählt-Vorschau heute: Jennifer gesteht Ben die ganze Wahrheit

Jennifer Steinkamp trägt bei Alles was zählt ein Geheimnis mit sich. Doch sie will nicht länger lügen und gesteht ihrem Bruder Ben alles.

Vor wenigen Monaten änderte sich das Leben von Jennifer Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen) bei Alles was zählt radikal: Die Eiskunstläuferin fand heraus, dass ihr Ehemann Justus Albrecht (Matthias Brüggenolte) eine Affäre mit ihrer einstigen Schülerin Charlie (Shaolyn Fernandez) hatte.

Jenny sinnte auf Rache und ist wegen des Betrugs ihres Mannes außer Kontrolle. In ihrer Wut legt sie in der Eishalle Feuer und fackelt diese komplett ab. Justus befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle und stirbt nur wenige Tage an den Folgen seiner Verletzungen. Ihrer Mutter Simone (Tatjana Clasing) gestand Jenny damals ihre Tat, die ihre Tochter um jeden Preis schützen wollte. Jetzt soll auch Jennys Halbbruder von ihrer Tat erfahren.

Alles was zählt: Jenny kann nicht weiter lügen

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4658 vom 18. März

Simone hat Jenny in ihrer Verzweiflung eine Ohrfeige gegeben und bereut es im Nachhinein. Als ihre Tochter nach Hause kommt, versucht sich Simone zu entschuldigen. Doch die sieht hinter der Entschuldigung Kalkül und wirft Simone vor: "Papa soll denken, dass ich dir verziehen habe, damit er dir verzeihen kann." Gleichzeitig knallt sie ihrer Mutter vor den Kopf, dass sie gemeinsam mit Luisa ausziehen wird.

Als Simone ihre Tochter versucht von ihrem Auszug abzuhalten, bekommt auch Ben (Jörg Rohde) den Streit mit. Der stellt seine Halbschwester Jennifer später zur Rede und will wissen, was zwischen den beiden Frauen passiert ist. "Ich will nicht sein wie sie. Ich will zu meinen Fehlern stehen. Ich habe die Eishalle angezündet. Ich bin Schuld an Justus‘ Tod", gesteht Jennifer plötzlich.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.