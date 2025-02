Dieser TV-Kuss erschütterte ganz Deutschland: Deshalb sorgte die ARD vor 35 Jahren für einen Mega-Skandal

1990 schockierte ein TV-Moment ganz Deutschland: Zwei Männer geben sich in der Lindenstraße einen leidenschaftlichen Kuss. Die Folgen? Ein riesiger Skandal, wütende Proteste und sogar Morddrohungen.

Stell dir vor, es ist Sonntagabend, 1990. Du sitzt gemütlich vor dem Fernseher, die Titelmelodie der Lindenstraße erklingt und dann plötzlich passiert es. Am Ende der aktuellen Folge gibt es einen Schockmoment zu sehen, der alles verändert: Zwei Männer küssen sich leidenschaftlich vor ganz Deutschland. Was heute (für die meisten) völlig normal erscheint, sorgte damals für einen XXL-Skandal.

Ein Meilenstein der TV-Geschichte: Dieser Kuss veränderte alles

Lang, lang ist's her: Wir schreiben das Jahr 1990 und die Lindenstraße lockt jeden Sonntag Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. Schon damals genoss die Show den Ruf, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen, an die sich die glattgebügelte TV-Welt sonst nicht herangewagt hatte.

Einer dieser Skandal-Momente fand am 18. März 1990, in Folge 224 statt: Carsten Flöter (Georg Uecker) und Robert Engel (Martin Armknecht) küssen sich vor laufender Kamera. 1987 hatte die Lindenstraße bereits einen flüchtigen Kuss zwischen zwei Männern gesendet, doch 1990 gingen sie dann aufs Ganze: Erstmals wurden zwei Männer bei einem intensiven Zungenkuss voller Leidenschaft gezeigt. Die Charaktere hatten davor sogar eine wildromantische Nacht verbracht. Ein absolutes Novum im Genre der Vorabendserien, die vor kontroversen Themen meist einen weiten Bogen machten.

Der Kuss wurde zum Meilenstein der TV-Geschichte und setzte ein Statement, das in Zeiten der AIDS-Krise bitter nötig war: Homosexualität ist normal, alltäglich und hat auch im Fernsehen seine Daseinsberechtigung. In den 90ern gab es dann auch das erste lesbische Paar in der Lindenstraße zu sehen.

Es kam zu Morddrohungen: So heftig reagierte Deutschland auf den TV-Kuss

Obwohl der Kuss ein wichtiger Schritt für die Repräsentation homosexueller Beziehungen war, löste er extreme Kontroversen aus. Wie queer.de berichtet, sei Schauspieler Martin Armknecht nach dem Kuss immer wieder von Fremden angefeindet worden:

Die Leute sind auf der Straße übergriffig geworden, haben mich beschimpft: 'Du schwule Sau, ab ins KZ'.

Wie Stern berichtet, gab es sogar Bombendrohungen gegen die Verantwortlichen. Am meisten Hass habe aber Schauspieler Georg Uecker abbekommen, der als schwuler Charakter seit Beginn der Lindenstraße mit Anfeindungen konfrontiert gewesen sei. Der Kuss machte ihn dann endgültig zum Hassobjekt; immer wieder musste er Morddrohungen und Übergriffe ertragen. Im Interview mit queer.de legt Uecker offen, dass er unter Schutz gestellt werden musste, um seine Sicherheit zu gewährleisten:

Ich habe es mit Kampfgeist genommen, aber was blieb mir auch übrig? Unter Personenschutz zu leben, ist nicht wirklich lustig und macht dir ziemliche Angst.

Wochenlang hagelte es Beschwerdeschreiben, Hassbotschaften und Drohungen. Sogar die katholische Kirche mischte sich ein und forderte Konsequenzen. Die Verantwortlichen ließen sich vom XXL-Skandal aber nicht unterkriegen und führten die Produktion fort. Natürlich hat die Show nicht immer den richtigen Ton getroffen, aber Georg Uecker ist sich sicher, dass sie vielen Menschen geholfen habe, sich zu finden:

Im Rückblick hat die Serie extrem zur Sichtbarkeit von schwulen Männern, lesbischen Frauen, bisexuellen und trans Menschen in Deutschland beigetragen. Die Lindenstraße hatte im Lauf der Jahre 15 queere Hauptcharaktere und noch mehr in Neben- oder Gastrollen.

Lindenstraße: So kannst du den Klassiker heute erleben

Die Lindenstraße lief von 1985 bis 2020. Wer die Folgen aus den 90er Jahren nachschauen möchte, muss aktuell aber zu einem Bezahl-Abo greifen: Bei ARD+ sind alle Staffeln der Show verfügbar. Der Dienst kostet derzeit 4,99 und kann auch als Channel bei Amazon Prime abgeschlossen werden.