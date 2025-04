Alles was zählt-Vorschau heute: Johannes landet im Krankenhaus

Johannes muss bei Alles was zählt beruflich schwer einstecken. Seine Kündigung im Krankenhaus kann der Chirurg nur schwer verkraften und begeht einen schweren Fehler.

Bei Alles was zählt wurde Johannes (Maximilian Schneider) das Handwerk gelegt. Imani (Féréba Koné) hat Beweise gegen den Chirurgen gefunden, damit er fristlos entlassen wird. Dr. Hagedorn hat nicht nur versucht, sie an den Prager zu stellen. Auch bei seiner letzten Arbeitsstelle hat Johannes seiner Vorgesetzten das Leben zur Hölle gemacht.

Johannes kann seine Kündigung kaum verkraften und betrinkt sich noch im Büro, während er seine Sachen zusammenpackt. In seinem Zustand steigt er in sein Auto und fährt vom Krankenhausparkplatz. Ein großer Fehler, wie sich herausstellen soll.

Alles was zählt: Dr. Hagedorn landet bei Imani im Krankenbett

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4682 vom 23. April

Imani wollte Johannes noch davon abhalten, in sein Auto zu steigen. Doch sie kam zu spät und macht sich seitdem riesige Sorgen um ihren Ex-Kollegen. Ihre Sorgen sollen sich bald bestätigen: Als Imani aus ihrem Büro kommt, kommen ihr auf einmal Rettungshelfer mit einer Liege entgegen, auf der ein Patient liegt. In schnellem Schritt laufen sie an ihr vorbei und sie hört von der Schwester nur "das ist Dr. Hagedorn".

Für Imani ein Schock, hätte sie alles verhindern können? Johannes ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er ist zwar außer Lebensgefahr, allerdings wurde die Hand des Arztes bei dem Aufprall eingequetscht. "Das sieht schlimmer aus, als ich dachte", erklärt Imani Kilian (Marc Dumitru) als sie die Röntgenaufnahmen anschauen.

Für Kilian ist die Sache ganz klar: Bei der OP darf nichts schiefgehen, deswegen soll Imani Johannes operieren. Er ist sich sicher, dass Dr. Hagedorn nach seiner Kündigung nur darauf warte, das Krankenhaus zu verklagen. Imani findet die Idee schlecht, denn immerhin ist sie der Grund, warum Johannes gekündigt wurde.

