LOL-Star Anke Engelke: So reich ist die Comedy-Legende wirklich

Sie ist eins der berühmtesten Gesichter Deutschlands. Wirklich jeder kennt Comedy-Ikone Anke Engelke. Ihr wahres Vermögen dürfte viele Fans überraschen.

Anke Engelke ist ein echtes Original. Das Publikum liebt sie für ihren scharfsinnigen Humor und ihr Talent, jeden Raum in schallendes Gelächter ausbrechen zu lassen. Egal ob als Schauspielerin, Komikerin, Moderatorin und Synchronsprecherin: Anke Engelke macht im TV immer eine gute Figur. Inzwischen ist sie eine gefeierte Grande Dame der deutschen Medienbranche – und das macht sich auch auf ihrem Konto bemerkbar. So reich ist sie wirklich.

Mit Humor zur Multimillionärin: So viel Vermögen hat Anke Engelke wirklich

Jeder fängt klein an: Anke Engelke (bürgerlich: Anke Christina Fischer) startete ihre Karriere in einem Kinderchor und wurde so überraschend zum Star. Bereits als Kind durfte sie mit Schlagergrößen wie Udo Jürgens auftreten und erste Erfahrungen in der Öffentlichkeit sammeln. Danach zog es sie immer mehr ins Rampenlicht: Zunächst moderierte sie Radiosendungen und wechselte in den 90ern dann erfolgreich ins TV.

Beim Sketch-Klassiker Die Wochenshow mimte sie zahlreiche Charaktere und zeigte damit, wie sie Schauspiel und Humor miteinander verschmelzen lässt. Dies ebnete ihr den Weg, um in den 2000ern mit ihrer eigenen Show Ladykracher Kultstatus zu erreichen.

Aber auch als Synchronsprecherin ist Engelke mega-erfolgreich. Unter anderem lieh sie dem vergesslichen Paletten-Doktorfisch Dori im Pixar-Klassiker Findet Nemo (2003) ihre Stimme, auch als Marge Simpson begeistert sie seit mehr als 18 Jahren. 2022 gewann Anke Engelke dann sogar die Amazon-Hitshow LOL: Last One Laughing und bewies mit ihrem Auftritt, dass sie sich trotz Mega-Erfolg nicht zu schade ist, vor laufender Kamera so richtig abzugehen. Als kuriose Schlager-Sängerin brachte sie wirklich jeden zum Lachen:

Laut Vermögen Magazin hat sich der Mega-Erfolg bezahlt gemacht: Anke Engelke soll ein unglaubliches Vermögen von 4 Millionen Euro besitzen.

LOL: Last one Laughing – Dann startet die neue Staffel

Comedy-Legende Anke Engelke ist diesmal nicht dabei. Wer trotzdem in die neue Staffel LOL schauen will, kann jetzt schon einschalten: Seit dem 17. April 2025 gibt es die ersten Folgen auf Prime Video zu sehen. Es soll 6 Episoden geben, die wöchentlich erscheinen.