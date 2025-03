Alles was zählt-Vorschau heute: Richard wacht aus dem Koma auf – und schockt Simone

Das Bangen um Richard hat ein Ende, denn er wacht endlich aus dem Koma auf. Doch was er zu sagen hat, ist nicht für alle positiv.

Richard (Silvan-Pierre Leirich) liegt bei Alles was zählt seit mehreren Wochen im Koma. Der Unternehmer hatte einen Herzinfarkt erlitten, nachdem er erfahren hat, dass seine Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) den Brand in der Eishalle gelegt hat und er die Wahrheit über Simones (Tatjana Clasing) skrupellose Taten mitbekommen hat.

Jetzt wacht er endlich wieder auf – und hat klare Worte für seine Ehefrau.

Alles was zählt: Richard sieht keine Zukunft mit Simone

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4660 vom 20. März

Nach Tagen erwacht Richard endlich aus dem Koma. An seiner Seite sind dabei seine Kinder Jenny und Ben (Jörg Rohde) und seine Frau Simone. Als die sich zu ihm beugt und ihn voller Freude umarmt, raunt er ihr ein schwaches "Geh" ins Ohr. Simone denkt, sie hört nicht richtig und fragt nach.

Doch Richard wird deutlicher, dass es auch seine Kinder mitbekommen: "Geh weg! Hau ab", gibt er Simone wütend zu verstehen. Die verlässt geschockt das Krankenzimmer, während Ben und Jenny versuchen ihren Vater zu beruhigen, der sich in seinem Zustand nicht aufregen sollte.

Jenny und Ben gehen gegen Simone vor

Lange war Richard im Koma und hat nicht mitbekommen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Jenny hat ihrem Halbbruder alles gestanden und Ben die Sache mit der Eishalle gebeichtet. Doch damit nicht genug. Sie hat sich von ihrer Mutter abgewandt, ist ausgezogen und will sich bei der Polizei für ihre Brandstiftung verantworten.

Auch Ben hat einen Plan gegen Simone geschmiedet. Er steigt in das Familienunternehmen ein und will Simone als Geschäftsführer von Steinkamp Sport und Wellness ihren Job streitig machen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.