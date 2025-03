Moderatorin Janin Ullmann überrascht mit Geständnis: Dieser The Voice-Coach war ihre erste große Liebe

Moderatorin Janin Ullmann ist seit Ewigkeiten im TV erfolgreich. Jetzt verriet sie ein pikantes Detail aus ihrer Jugendzeit: Ihre erste Liebe war ein Musiker, der jetzt sogar in der Jury von The Voice of Germany Kids sitzt.

Moderatorin Janin Ullmann (43) startete ihre Karriere in den 2000ern als blondes Nachwuchstalent beim Musiksender VIVA – seitdem ist sie aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Es folgten Moderatorinnen-Jobs für den Norddeutschen Rundfunk, fürs ZDF, für ProSieben und für RTL. Jetzt überrascht der TV-Star in einer Talkshow mit einer Geschichte ihrer Jugend: Dieser berühmte Musiker war ihr erster Freund.

Janine Ullmann packt aus: Dieser Musikstar war ihre erste Liebe

Ullmann war am 14. März 2025 bei der mdr-Talkshow Riverboat zu Gast und packte vor Moderator Matze Knop über ihre Kindheit und Jugend in Erfurt aus. Die gebürtige Thüringerin wuchs ohne Vater in einer typischen DDR-Platte auf und hatte als Kind stets mit Geldproblemen zu kämpfen.

Mit 13 Jahren lernte sie dann ihren Mitschüler Thomas Hübner kennen. Fans wissen sofort, welcher berühmte Musiker hinter dem unscheinbaren, bürgerlichen Namen steckt: Singer-Songwriter-Legende Clueso (44). Der Musiker zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern und konnte bereits mehrere Alben auf Platz 1 der Charts positionieren. Ab Freitag, dem 21. März 2025, ist er als Juror bei The Voice of Germany Kids zu sehen. Als Janin Ullmann den Nachwuchs-Musiker kennenlernte, waren beide noch nicht berühmt. In der Talkshow verriet sie, wie der Kontakt zustande kam:

Er hat mich so gesehen und mich angequatscht und meinte dann so 'Ey, willst du nicht mitkommen. Wir haben hier so ne coole Clique. Sei doch dabei.

Ullmann erinnert sich freudig an ihre Zeit in der "Hip-Hop-Gang" zurück: "Jeder von uns hat was super Kreatives gemacht. Wir haben uns so ein bisschen die Stadt erobert." Dann hakt Moderator Matze Knop nach, ob neben Breakdance und Graffiti auch andere Dinge zwischen dem Musiker und der Moderatorin passiert sein. Mit einem verschmitzten Lächeln gibt Ullmann Aufschluss: "Thomas ist meine erste große Liebe gewesen." Mit diesem Geständnis überraschte sie auch die anderen Gäste in der Show.

Die Talkshow hat wechselnde Moderatoren und läuft immer freitags um 22:00 Uhr im MDR und rbb. Vergangene Folgen können in der ARDmediathek nachgestreamt werden.