Am Black Friday endlich den Traumfernseher kaufen: Wir stellen euch die besten Geräte vor

Bald ist Black Friday 2023 und damit die beste Zeit, um endlich einen neuen 4K-TV für Heimkino, Streaming und Gaming zu kaufen. Doch welche Fernseher lohnen sich wirklich und worauf müsst ihr achten? Hier kommt der große TV-Überblick.

Das größte Shopping Event des Jahres steht kurz bevor und damit die Gelegenheit, bei einem neuen 4K-TV saftig zu sparen. Wenn ihr euch schon lange nach einem OLED-Fernseher mit tiefem Schwarz, intensiven Farben und perfekten Kontrasten sehnt, dann seid ihr hier richtig. Wir zeigen euch die besten TVs, die ihr am Black Friday im Auge behalten solltet.

Erste TV Black Deals bei MediaMarkt Deal Zum Deal

Für die bestmögliche Bildqualität empfehlen wir einen Fernseher mit OLED-Display. Einige Hersteller haben die Technik bereits weiterentwickelt und locken mit QD-OLED (Samsung und Sony) oder MLA OLED (LG, Panasonic und Philips). Die MLA-Panels ermöglichen eine höhere Spitzenhelligkeit, eine effizientere Energienutzung und einen weiteren Betrachtungswinkel. Auch QD-OLEDs ermöglichen hellere Bilder und dazu noch knackigere Farben. Doch selbst mit den klassischen OLEDs macht ihr nichts falsch und bekommt fantastische Bilder, die euch im Heimkino umhauen werden.

Die besten 4K-TVs am Black Friday: LG

Die besten 4K-TVs am Black Friday: Samsung

Die besten 4K-TVs am Black Friday: Panasonic

Die besten 4K-TVs am Black Friday: Sony

Die besten 4K-TVs am Prime Day: Philips

LG ist Marktführer bei OLED-Fernsehern. Das Flaggschiffmit MLA-Panel schnitt in zahlreichen Test traumhaft ab und kann getrost als derzeit bestes Gesamtpaket auf dem Markt bezeichnet werden. Bildqualität, Ausstattung, Bedienung und Smart-TV-Funktionen lassen kaum Wünsche offen. Zuletzt gab es ihn bei der Mehrwertsteuer-Aktion in der 55-Zoll-Variante historisch günstig, doch wir können uns gut vorstellen, dass er am Black Friday nochmal günstiger sein könnte.Auch das starke Mittelklassemodellbegeistert mit einem erstklassigen Bild und einer umfangreichen Ausstattung. Der G3 hat die Nase durch sein etwas besseres und vor allem helleres Bild leicht vorn, doch seht ihr die Unterschiede wirklich nur im direkten Vergleich. Auch den C3 gab es vor Kurzem so günstig wie nie, hier könnte am Black Friday nochmals Preismauer durchbrochen werden.Seit Samsung im OLED-Game mitmischt, haben sie eine fast unschlagbare Preis-Leistung zu bieten. Derist das High-End-Modell und begeistert mit einem unfassbar guten QD-OLED-Display, das sich vor keinem anderen Fernseher verstecken muss und sogar das Bild des LG-Flaggschiffs schlägt.Derzeit bekommt ihr 250 Euro Cashback von Samsung.Der neue Preis-Leistungs-King am OLED-Himmel heißt. Dank 200 Euro Cashback ist der 4K-TV für um die 1.100 Euro zu haben und damit die beste Wahl in diesem Preisbereich. Der nächste Konkurrent, der LG C3 kostet ein gutes Stück mehr. Auch der S90C begeistert mit einem QD-OLED-Display, dazu gibt es jede Menge Gaming-Features.Die Japaner:innen mögen für manche vielleicht etwas unter dem Radar fliegen, doch was sie an Bild- und Tonqualität abliefern ist schlicht beeindruckend. Das Top-Modellhat das beste Bild und den besten Klang von allen TVs auf dem Markt. Auch hier kommt ein MLA-Panel zum Einsatz. Beim Bild kann der Samsung S95C mit seinem QD-OLED-Display noch mithalten, beim Sound ist der Panasonic einsame Spitze.Als Sahnehäubchen unterstützt Panasonic im Gegensatz zu Samsung, LG und Sony alle wichtigen HDR-Formate. Nur die Smart-TV-Funktionen und App-Auswahl halten sich in Grenzen.Deutlich weniger preishungrig ist der. Auch hier bekommt ihr ein atemberaubendes Bild, das zu den besten am Markt gehört. Allerdings müsst ihr Abstriche beim Sound machen, der LZW984 hat leider nicht das leistungsstarke Soundsystem seines großen Bruders eingebaut. Im Vergleich zu anderen Flachbildfernsehern ist der Ton jedoch immer noch überdurchschnittlich gut.Sonys OLED-Fernseher begeistern mit einer Top-Bildqualität auf Augenhöhe der Konkurrenz und richtig gutem Sound, der durch die Acoustic Surface Audio+-Technologie besonders immersiv wirkt. Besonders interessant ist das Modell Sony OLED A80L, das mit einer starken Preis-Leistung vor allem für euch interessant ist, wenn ihr einen Fernseher mit gutem Klang sucht, und trotzdem bei der Bildqualität keine Kompromisse eingehen wollt.Philips besticht mit der einzigartigen Ambilight-Hintergrundbeleuchtung, die den Bildschirminhalt mithilfe von LEDs auf der Rückseite des TVs optisch erweitert und so für eine tolle Stimmung sorgt. Außerdem unterstützen viele Modelle die wichtigen HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+. Empfehlenswert ist der neue, der eine überzeugende Bildqualität zum fairen Preis liefert.

Egal für welchen Fernseher aus dieser Liste ihr euch entscheidet, ihr werdet garantiert Freude daran haben. Alle Geräte haben eine Top-Bildqualität und werden vor allem diejenigen unter euch begeistern, die vorher noch keinen OLED-Fernseher zu Hause hatten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.