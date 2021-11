Amazon: Die aktuell beste Star Wars-Komplettbox gibt es am Black Friday deutlich günstiger

Amazon bietet die ultimative Star Wars-Box mit sattem Black Friday-Rabatt an. Der günstige Preis gilt allerdings nur für sehr kurze Zeit.

Der Black Friday läuft und bringt einen starken Fund für Star Wars-Fans hervor: Die wichtigste und derzeit kompletteste Box wird für kurze Zeit deutlich günstiger. Die Skywalker-Saga ist seit dem Kinostart von Star Wars 9 vollendet und es gibt die Komplett-Box der Saga nun im Rahmen der Black Friday-Aktionen bei Amazon über 60 Euro günstiger.



Zwei Star Wars-Boxen am Black Friday runtergesetzt: 4K oder Blu-ray

Star Wars: Die komplette Skywalker-Saga auf 4K Ultra HD *

34 Prozent günstiger

Preisempfehlung: 181,49 Euro

Black Friday-Preis: 119,97 Euro

Günstigere Alternative: Skywalker-Saga auf Standard-Blu-ray *

26 Prozent günstiger

Preisempfehlung: 87,99 Euro

Black Friday-Preis: 64,97 Euro

Achtung: Die Angebote laufen nur bis heute Nacht 23:59 Uhr.

Star Wars auf Blu-ray: Das Bonusmaterial in der großen 4K Ultra HD-Box

Inzwischen existieren diverse Heimkinoveröffentlichungen, die alle neun Star Wars-Episoden in einer Box vereinen. Besonders beeindruckend ist die riesige 4K Ultra HD-Version, die mit 27 Discs und 26 Stunden Bonusmaterial aufwartet.

Die Box ist wie ein großes Buch gestaltet. Die Discs werden von oben in die einzelnen Seiten geschoben. Die Seiten wiederum sind bedruckt mit atemberaubenden Konzeptzeichnungen und Behind-the-Scenes-Bildern.

Zu jedem Star Wars-Film erhaltet ihr spezifisches Bonusmaterial, das einen spannenden Tauchgang in die Entstehung der Filme ermöglicht.

Die dunkle Bedrohung: Bei Episode 1 erfahren wir eine Menge über die Modelle und Miniaturen, die bei den Dreharbeiten verwendet wurden. Faszinierend ist zudem die digitale Revolution, die George Lucas mit dem ersten Prequel angestoßen hat.

Bei Episode 1 erfahren wir eine Menge über die Modelle und Miniaturen, die bei den Dreharbeiten verwendet wurden. Faszinierend ist zudem die digitale Revolution, die George Lucas mit dem ersten Prequel angestoßen hat. Angriff der Klonkrieger: Wie hört sich eigentlich der Weltraum an? Wie kommen die Kostüme zustande? Und wie wird das Konzeptdesign für einen Star Wars-Film entwickelt? All das und vieles mehr erfahren wir in den Extras zu Episode 2.

Wie hört sich eigentlich der Weltraum an? Wie kommen die Kostüme zustande? Und wie wird das Konzeptdesign für einen Star Wars-Film entwickelt? All das und vieles mehr erfahren wir in den Extras zu Episode 2. Die Rache der Sith: Das Bonusmaterial von Episode 3 widmet sich der Zusammenführung von zwei großen Star Wars-Trilogien. Dabei geht es um verworfene Versionen der Geschichte sowie die aufwendigen Spezialeffekte.

Das Bonusmaterial von Episode 3 widmet sich der Zusammenführung von zwei großen Star Wars-Trilogien. Dabei geht es um verworfene Versionen der Geschichte sowie die aufwendigen Spezialeffekte. Eine neue Hoffnung: Die kreativen Köpfe hinter Episode 4 melden sich beim Bonusmaterial zu Wort. Ein Fokus der Gespräche liegt auf den verschiedenen Waffen des Star Wars-Universums. Auch die Special Edition ist ein Thema.

Die kreativen Köpfe hinter Episode 4 melden sich beim Bonusmaterial zu Wort. Ein Fokus der Gespräche liegt auf den verschiedenen Waffen des Star Wars-Universums. Auch die Special Edition ist ein Thema. Das Imperium schlägt zurück: Matte Paintings erwecken die weit, weit entfernte Galaxis zum Leben. Doch wer zeichnet sie? Und wie werden sie beim Dreh eingesetzt? Um diese Fragen geht es beim Making-of zu Episode 5.

Matte Paintings erwecken die weit, weit entfernte Galaxis zum Leben. Doch wer zeichnet sie? Und wie werden sie beim Dreh eingesetzt? Um diese Fragen geht es beim Making-of zu Episode 5. Die Rückkehr der Jedi-Ritter: Bei Episode 6 erfahren wir zahlreiche Details über die Kreaturen im Star Wars-Universum. Damit einhergehend spielen Spezial- und Sound-Effekte eine entscheidende Rolle im Bonusmaterial.

Bei Episode 6 erfahren wir zahlreiche Details über die Kreaturen im Star Wars-Universum. Damit einhergehend spielen Spezial- und Sound-Effekte eine entscheidende Rolle im Bonusmaterial. Das Erwachen der Macht: Das Bonusmaterial von Episode 7 dreht sich vor allem um die Frage, wie Star Wars zu neuem Leben erweckt werden konnte. Wie fühlt sich die Galaxis an? Wie sieht sie aus? Und von welchen Figuren wird sie bevölkert?

Das Bonusmaterial von Episode 7 dreht sich vor allem um die Frage, wie Star Wars zu neuem Leben erweckt werden konnte. Wie fühlt sich die Galaxis an? Wie sieht sie aus? Und von welchen Figuren wird sie bevölkert? Die letzten Jedi: Das Herzstück des Bonusmaterials von Episode 8 ist die Making-of-Doku "Der Regisseur und der Jedi". Darüber hinaus gibt es einige weitere spannende Dinge zu entdecken, etwa eine Szenenanalyse und die Entstehung der Porgs.

Das Herzstück des Bonusmaterials von Episode 8 ist die Making-of-Doku "Der Regisseur und der Jedi". Darüber hinaus gibt es einige weitere spannende Dinge zu entdecken, etwa eine Szenenanalyse und die Entstehung der Porgs. Der Aufstieg Skywalkers: Auch Episode 9 hat eine interessante Making-of-Doku zu bieten. Diese trägt den Titel Das Vermächtnis der Skywalker und beschäftigt sich mit dem Ende einer über vier Dekaden langen Reise.

Beim Bonusmaterial findet ihr außerdem zusätzliche und erweiterte Szenen für jeden einzelnen Film der Skywalker-Saga.

Rogue One und Solo: A Star Wars Story auf 4K Ultra HD

Zwei der Star Wars-Filme, die in den vergangenen Jahren ins Kino kamen, sind in der Skywalker-Box nicht enthalten. Es handelt sich um Rogue One und Solo: A Star Wars Story, deren Geschichte nicht direkt zur Skywalker-Saga gehört. Auf 4K Ultra HD sind sie trotzdem erschienen.

Alle Star Wars-Kinofilme sind derzeit auch als DVD und Blu-ray erhältlich. Die Live-Action-Serie The Mandalorian ist dagegen nur exklusiv als Stream bei Disney+ verfügbar.

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

