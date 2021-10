Amazon Prime bringt Fans mit bitterer Scrubs-Entscheidung auf die Palme – aber es gibt eine Lösung

Amazon Prime hat Scrubs entfernt. Die Fans sind sauer, und das vollkommen zu Recht, denn das Ende kam viel zu früh. Immerhin gibt es gute (Flatrate-)Alternativen.

Falls ihr zu den tausenden Menschen gehört, die gerade verzweifelt nach Scrubs bei Amazon Prime suchen, hier die bittere Wahrheit: Ja, der Streaming-Dienst hat die Comedy-Serie wirklich aus dem Flatrate-Angebot entfernt. Die 9 Staffeln mit Arzt JD (Zack Braff) und seiner Krankenhaus-Clique sind nur noch zum Leihen und Kaufen verfügbar - für einen saftigen Aufpreis also.

Warum ist Scrubs nicht mehr bei Amazon Prime verfügbar?

Mehr dazu: Seht hier alle neuen Filme und Serien bei Amazon im Oktober

Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon kaufen für Serien und Filme, die sich nicht selber produzieren, entsprechende Lizenzen. Diese Lizenzen laufen nach einem bestimmten Zeitraum aus. Der Zeitraum ist mal länger, mal kürzer. Im Fall von Scrubs - Die Anfänger ist er verhältnismäßig kurz. Am 6. Januar 2021 kamen die Folgen in die Flatrate, am 5. Oktober 2021 nahm der Dienst sie schon wieder aus dem Programm.

Scrubs - Staffel 1 Deleted Scenes (Englisch)

Nur zehn Monate also hatten Fans Zeit, um die 9 Staffeln mit ihren häufig mehr als 20 Episoden zu schauen. Ein seltsames Vorgehen: Netflix etwa hat How I Met Your Mother seit Jahren im Angebot. Auch Amazon Prime hat gleichwertige Comedy-Serien wie Malcolm Mittendrin und ebenfalls How I Met Your Mother seit zwei Jahren im Angebot. Dass eine Sitcom irgendwann wieder aus dem Angebot fliegt, ist normal. Der knappe Zeitraum ist aber mindestens irritierend, und aus Kund:innen-Perspektive durchaus ärgerlich.

Fans sind sauer, weil Amazon Scrubs entfernt hat

Entsprechend fallen die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Scrubs ist nicht mehr bei Amazon: Was jetzt? Ab zu Disney+

Es gibt für das Problem natürlich einige Lösungen, aber zwei sind relativ naheliegend. Natürlich könnt ihr die Folgen bei Amazon nun leihen und kaufen. Wenn ihr bereit seid, ein neues Abo bei einem anderen Dienst abzuschließen oder es vielleicht schon habt, gibt es ebenfalls eine Alternative:

Serien-Hypes bei Netflix & Disney+: Squid Game, Midnight Mass, Star Wars und Sex Education

Im Herbst 2021 fordern gleich mehrere spannende Serien eure Aufmerksamkeit ein: Squid Game entwickelt sich zum Überraschungsverfolg, während der Horror in Midnight Mass sich eher anschleicht. Sex Education zeigt schon in der 3. Staffel, warum die Serie ein super Aushängeschild für Netflix ist und die Anime-Serie Star Wars: Visionen kann dem Universum bei Disney+ noch etwas aufregend Neues hinzufügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther lotet mit Max, Lisa, Hendrik und Matthias die vier großen Serien-Phänomene bei Netflix und Disney+ aus, die alle auf ihre Weise begeistern, verstören und zurecht in Erinnerung bleiben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.