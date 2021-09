Neu bei Amazon Prime im Oktober: 10 richtig gute Horrorfilme – und die schlechteste The Walking Dead-Serie

Amazon Prime hat im Oktober einen klaren Horror-Fokus, viele neue Grusel-Film kommen ins Angebot. Außerdem geht ein düsteres The Walking Dead-Kapitel zu Ende.

Der Oktober rückt an und damit auch die Horror-Hochzeit des Jahres. Darauf reagiert der Streamingdienst Amazon Prime mit seinem Filmangebot, das in den nächsten Wochen dunkel wird. Prime setzt unter anderem die Horror-Reihe Welcome to the Blumhouse fort, die vier brandneue Gruselfilm ins Angebot spült. Außerdem wird The Walking Dead: World Beyond fortgesetzt, deren erste Staffel, sagen wir mal so, nicht den besten Ruf genießt.

Das Horror-Angebot von Amazon Prime zu Halloween in der Übersicht

10 neue Horror-Filme nimmt Prime im Oktober auf. Die Qualitätsdichte kann sich durchaus sehen lassen, wobei die Welcome To The Blumhouse-Filme immer einen Wundertütencharakter haben.

Welcome To The Blumhouse - Trailer (English) HD





Bingo Hell - Trailer (English) HD

Alle Filme bei Amazon Prime im Oktober

Justin Bieber: Our World

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 8. Oktober Welcome To The Blumhouse

Bingo Hell / Black As Night / Madres / The Manor

Amazon Originals

Exklusiv verfügbar ab 1. Oktober / 8. Oktober



Neue Serien und Staffeln bei Amazon Prime im Oktober

LOL: Last One Laughing S2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 1. Oktober

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 1. Oktober Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 15. Oktober Maradona - Leben wie ein Traum

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 29. Oktober



Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 29. Oktober The Walking Dead: World Beyond S2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 4. Oktober 2021 Lucifer S6

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 25. Oktober Blind Spot S5

Exklusiv verfügbar ab 23. Oktober Motherland: Fort Salem S2

Exklusiv verfügbar ab 18. Oktober Homeland S8

Exklusiv verfügbar ab 15. Oktober Grey’s Anatomy S16

Verfügbar ab 4. Oktober 2021 The Middle S1-S9

Verfügbar ab 29. Oktober 2021

