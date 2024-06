Amazon Prime Day 2024: Die beste Zeit, um sich Fire TV Stick, Echo, Kindle und Co. zu holen

Die höchsten Rabatte auf Amazon-Eigenmarken gibt es erfahrungsgemäß am Prime Day, dem jährlichen Super-Schnäppchenevent des Onlineriesen Amazon. Wir zeigen euch, welche Geräte sich besonders lohnen könnten.

Der Amazon Prime Day findet traditionell im Juli statt und wir vermuten, dass es auch dieses Jahr der Fall sein wird. Also höchste Zeit, euch vorzubereiten und ehre Amazon Wunschlisten zu füllen.

Besonders stark reduziert sind mit großer Wahrscheinlichkeit die beliebten Amazon-Devices wie der Fire TV Stick 4K Max, die Echo Smart-Speaker, Fire HD Tablets und Kindle-E-Reader. Wie immer nehmt ihr nur mit aktiven Prime-Abo an der Aktion teil. Habt ihr noch keins, könnt ihr den Service 30 Tage kostenlos testen *.

Amazon Fire TV Stick 4K Max Deal Zu Amazon

Fire TV Sticks: Streamen mit Amazon

Derist nicht nur der beste, leistungsstärkste und fortschrittlichste Streaming-Stick aus der Produktpalette, sondern war auch einer der beliebtesten Produkte am letzten Prime Day. Gut möglich, dass er dieses Mal wieder stark reduziert werden könnte.

Ansonsten lohnt sich auch ein Blick auf den Fire TV Stick 4K *, der bietet zwar etwas weniger Rechenleistung und Speicherplatz, reicht aber für die meisten Anwendungen locker aus.

Amazon Echo Smart-Speaker: Klingen nicht nur gut

Auch die praktischen Echo Smart-Speaker erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Der schlicht designte Echo Dot * ist am Prime Day meist sehr günstig zu haben. Spannend ist auch der neue Echo Show 8, der hat jetzt nämlich 3D-Audio und einen integrierten Smart Home Hub. Mit großem Display und integrierter Kamera ist er deutlich vielseitiger als seine kleinen Geschwister.

Echo Show 8 Smart Speaker Deal Zu Amazon

Fire HD Tablets: Die günstige iPad-Alternative

Die hauseigenen Fire HD Tablets erfreuen sich besonders aufgrund ihrer attraktiven Preise einer äußerst hohen Beliebtheit, kosten sie doch um ein Vielfaches weniger als die Apple-Konkurrenz. Es gibt sie in Größen von 7 bis 11 Zoll, wobei das Fire HD 10 mit der besten Preis-Leistung heraussticht.

Kindle E-Book-Reader: Niemand kommt an ihnen vorbei

Bei den E-Book Readern ist Amazon schon lange Marktführer, und das nicht ohne Grund. Vor allem das ausgereifte Betriebssystem und das riesige Angebot an E-Books im Kindle Shop können überzeugen. Hier ist die goldene Mitte der Kindle Paperwhite *, der gegenüber der Basic Variante einen größeren Bildschirm und die Möglichkeit, mit angenehm warmen Licht zu lesen, bietet. Nebenbei ist der Screen auch wasserdicht, ihr könnt also auch ruhigen Gewissens am Pool lesen.

Wie immer solltet ihr auch am Prime Day Preise vergleichen. Bei Amazon-Eigenmarken könnt ihr euch aber relativ sicher sein, dass ihr am Prime Day die besten Preise bekommt. Sobald wir einen genauen Termin wissen, werdet ihr es natürlich bei uns erfahren.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.