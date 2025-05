Amazons Action-Hit wird fortgesetzt: Road House 2 kommt wirklich – es gibt 2 wichtige Änderungen hinter den Kulissen

Die Kritiken waren durchwachsen, die Streaming-Zahlen nicht: Amazon hat Road House 2 bestellt, die Fortsetzung des Action-Films mit Jake Gyllenhaal. Hinter den Kulissen gibt es eine große Änderung.

Es gab Gerüchte, jetzt kommt die Bestätigung. Amazon hat eine Fortsetzung von Road House bestellt, dem Remake des gleichnamigen Kultfilms mit Patrick Swayze. Jake Gyllenhaal wird für Road House 2 als UFC-Kämpfer zurückkehren, der in einer Kneipe für Ordnung sorgt. Auf dem Regiestuhl wird diesmal aber nicht Doug Liman Platz nehmen, sondern ein alter Bekannter von sowohl Amazon als auch Jake Gyllenhaal.

Guy Ritchie führt bei Road House 2 mit Jake Gyllenhaal Regie

Doug Liman, der beim ersten Film Regie geführt hatte, kehrt nicht für die Fortsetzung zurück. Er hatte sich wegen einer fehlenden Kino-Auswertung von Road House mit dem Streamer Amazon überworfen. Stattdessen wird Guy Ritchie (The Covenant) bei Road House 2 Regie führen, wie der Hollywood Reporter meldet.

Road House 2 wird bereits die dritte Zusammenarbeit von Schauspieler Jake Gyllenhaal und Ritchie sein, nach Guy Ritchie's The Covenant und dem kommenden Actionfilm In the Grey.

Die zweite größere Änderung beim Personal betrifft das Drehbuch. Road House 2 wird diesmal von Will Beall geschrieben, der vor seiner Filmkarriere als Detective bei der Polizei von Los Angeles gearbeitet hat. Seitdem hat er an den Drehbüchern für Aquaman, Bad Boys: Ride or Die und einen anderen Streaming-Erfolg mitgearbeitet, Netflix' Beverly Hills Cop: Axel F. mit Eddie Murphy.

Road House war für Amazon ein großer Erfolg

Road House wurde im März 2024 veröffentlicht und hatte das erfolgreichste Debüt eines Amazon Original-Films bei dem Streamer. Der Film erzielte im Verlauf der ersten zwei Wochenenden weltweit etwa 50 Millionen Aufrufe, wie der Streamer mitteilte.

Das Remake des Kultfilms Road House aus dem Jahr 1989 handelt von Dalton, einem etwas abgehalfterten UFC-Kämpfer, der als Türsteher bei der Kneipe The Road House in den Florida Keys angeheuert wird. Schon bald wird er jedoch in ernstere Angelegenheiten hineingezogen, als nur ein paar betrunkene Biker rauszuschmeißen, die sich daneben benehmen.

Road House 2 hat noch keinen Starttermin bei Amazon.