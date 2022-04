Amazons Oster-Angebote: Jetzt über 100 Euro sparen bei Top-Soundbars von Samsung & Philips

Amazons Oster-Angebote laden zum Sparen ein: Neben Fernsehern könnt ihr auch Soundbars von Samsung und Philips zu deutlich vergünstigten Preisen abgreifen.

Bei Amazon könnt ihr derzeit und pünktlich zu Ostern wieder mächtig sparen: Bei Amazons Oster-Angeboten * gibt es nämlich neben diversen Fernsehern zum Schnäppchenpreis auch gleich die passende Soundbar mit dazu.



Der Online-Händler bietet mehrere Modelle mit deutlichen Rabatten auf die Unverbindliche Preisempfehlung an. Wir haben uns die Deals näher angeschaut und verraten euch, welche Angebote euch einen Blick wert sein sollten.

Falls ihr bei den folgenden Soundbar-Modellen nicht fündig werden solltet und es vielleicht lieber ein komplettes 5.1-Soundsystem sein soll, werft doch einfach einen Blick in unsere Kaufberatung: Die 7 besten und günstigsten 5.1 Soundsysteme.



Soundbars von Samsung und Philips: Bei Amazons Oster-Angeboten gibt es satte Rabatte

Samsung 2.0-Kanal Wireless Rear Speaker bei Amazon zum Bestpreis

© Samsung Samsung 2.0-Kanal Wireless Rear Speaker

Dieses Samsung-Set inklusive zwei Front-Speakern ist ein echtes Schnäppchen und kostet bei Amazon derzeit 80 Euro weniger als die UVP. Ihr spart damit gegenüber dem Originalpreis satte 40 Prozent. Zwar gab es dieses Modell vor einigen Monaten schon einmal kurzzeitig für knapp über 100 Euro, allerdings liegt das Amazon-Angebot trotzdem deutlich unter den Preisen der Konkurrenz.

Die Front-Speaker fungieren als Ergänzung zu herkömmlichen Samsung-Soundbars und unterstützen eine Drahtlosverbindung via Bluetooth. Außerdem eignen sie sich für DTS-Konfigurationen.

Samsung 2-Kanal-Lautsprecher-Set bei Amazon *

* Preis: 119 Euro

Philips Kabellose Soundbar mit Subwoofer in Silber: Elegantes Design zum Sparpreis

© Philips

Von Philips stammt das nächste Angebot in unserer Liste: Die kabellose Soundbar inklusive Subwoofer in der Farbe Silber gibt es derzeit knapp 130 Euro günstiger als die UVP. Auch hier gilt: Dieses Modell gab es in der Vergangenheit schon einmal günstiger (im Dezember 2021 kostete die Soundbar 129 Euro).



Aber Amazon hat derzeit den mit Abstand günstigsten Preis, der noch dazu kaum über dem bisherigen Tiefstpreis liegt. Das gilt allerdings nicht für die schwarze Farbvariante der Soundbar, die es schon häufig günstiger gab.



Die Soundbar verfügt über einen eigenen Subwoofer, 140 Watt Ausgangsleistung, unterstützt Bluetooth sowie Dolby Audio und lässt sich dank des schlanken Designs bequem und unauffällig platzieren.

Kabellose Soundbar von Philips in Silber bei Amazon *

* Preis: 142,99 Euro

Kabellose Einsteiger-Soundbar von Philips um 40 Prozent günstiger

© Philips Philips B5305 Soundbar

Das mit Abstand günstigste Soundbar-Modell unter Amazons Oster-Angeboten stammt ebenfalls von Philips. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine kabellose Soundbar mit externem Subwoofer. Ihr spart mit diesem Angebot gegenüber der UVP ganze 56 Euro und könnt die Soundbar knapp über dem bisherigen Tiefstpreis für 83,86 Euro bei Amazon kaufen.



Diese Soundbar unterstützt ebenfalls Bluetooth und Dolby Audio, liefert 70 Watt Ausgangsleistung und wird inklusive Wandhalterung ausgeliefert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.