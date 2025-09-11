Andrew Lincolns erste Serienhauptrolle seit The Walking Dead: Düsterer Psycho-Thriller startet schon in 3 Tagen

Seit 15 Jahren ist The Walking Dead-Star Andrew Lincoln nicht mehr als Rick Grimes wegzudenken. Jetzt übernimmt er erstmals wieder eine neue Serienhauptrolle.

Andrew Lincoln ist Rick Grimes mit Leib und Seele. Seit dem Beginn der Horror-Serie The Walking Dead im Jahr 2010 ist der britische Schauspieler unzertrennbar mit dem Charakter verbunden, dessen Geschichte er 2024 in dem Spin-off The Ones Who Live fortsetzte. Abseits des Zombie-Universums spielte er in den letzten 15 Jahren keine andere Serienhauptrolle – bis jetzt.

Nach The Walking Dead spielt Andrew Lincoln die Hauptrolle in einer britischen Thriller-Serie

Erstmals seit dem Start des The Walking Dead-Franchise bekommen Fans Andrew Lincoln endlich wieder in einer neuen Rolle zu sehen. Nach dem Filmdrama Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom (2020) und einer Episodenrolle in der Netflix-Anthologie Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities (2022) führt Lincoln jetzt die britische Psycho-Thriller-Serie Coldwater an.

Hier könnt ihr den Trailer zu Coldwater schauen:

Coldwater - S01 Trailer (English) HD

In Coldwater übernimmt Andrew Lincolns den Part des gequälten Familienvaters John, der sein Leben in London nach einem tragischen Vorfall hinter sich lässt und mit seiner Frau Fiona (Indira Varma) in das idyllische Städtchen Coldwater in Schottland zieht. Hier beginnt er nach seiner Ankunft eine Freundschaft mit seinem seltsamen Nachbarn Tommy (Ewen Bremner) und dessen Ehefrau, der Pfarrerin Rebecca (Eve Myles).

Hinter Johns unscheinbarer Fassade brodelt eine Menge unterdrückte Wut. Als sich diese in einem unglücklichen Vorfall entlädt, steht er tief in der Schuld seines neuen Kumpels, der die Situation schamlos ausnutzt. Das Verhältnis zwischen John und Tommy wird zunehmend toxischer und bald ist klar, dass der eigenwillige Nachbar grauenvolle Geheimnisse hütet.

Wann startet die Thriller-Serie Coldwater?

Bis zum Start der neuen Thriller-Serie mit Andrew Lincoln müssen Fans nicht mehr lange warten. In Großbritannien startet Coldwater bereits am 14. September 2025 beim Sender ITV. Wann und wo die sechsteilige Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

