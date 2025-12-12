Anti-Weihnachtskitsch bei Amazon Prime: Knallharte Action-Unterhaltung nach einer legendären Vorlage

Wem die aktuelle Stimmung viel zu besinnlich ist, kann jetzt bei Amazon Prime vorbeischauen. Da wird es auch winterlich kalt – aber auch knochenbrecherhart.

Während um uns herum alles glitzert, nach Zuckerzeug duftet und generell in viele, flauschige Schichten Wohligkeit gewickelt ist, muss manchmal auch ein Kontrastprogramm her. So richtig schöne, knochenknackende Action, bei der die rote Farbe quer über den Bildschirm spritzt.

Genau so ein Kontrastprogramm könnt ihr euch bei Mortal Kombat gönnen, der ab heute im Streaming-Abo bei Amazon Prime verfügbar ist. Der Film enthält fast zwei Stunden puren Klopperspaß mit ikonischen Charakteren, epischen Momenten und einer Pause für das im Vorweihnachtsstress manchmal ohnehin überlastete Hirn.

In Mortal Kombat bei Amazon Prime treten legendäre Krieger:innen gegeneinander an

Was normale Erdenbürger:innen nicht wissen: Ihre Welt schwebt permanent in Gefahr. Der böse Shang Tsung (Chin Han) lauert in der Outworld, um irgendwann die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Das einzige, was ihn davon abhält, ist die Ordnung des Mortal Kombat. Der zufolge müssen seine außerweltlichen Krieger zehn Kämpfe gegen Erdenchampions gewinnen, um ihm den Sieg zu sichern.

Inzwischen steht es Neun zu Null für die Outworld. Lord Raiden (Tadanobu Asano), ebenfalls ein göttliches Wesen, schart daher die auserwählten Krieger:innen der Erde um sich. Doch die meisten von ihnen beherrschen ihre Fähigkeiten noch nicht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und das Schicksal der Menschheit hängt von einer Handvoll Kämpfer:innen ab.

Mortal Kombat bietet seiner legendäre Vorlage entsprechend ordentlich Härte und Hiebe

Es ist die Jahreseszeit, in der Rot sowieso schon Trendfarbe ist. Das ist sie auch in diesem Film, aber dann doch eher als Gegenentwurf zum Weihnachtsmann. Der Titel verrät es, die Altersfreigabe bestätigt es: Mortal Kombat hält sich in Sachen Action-Härte und Brutalität an seine Videospielvorlage.

Es werden Sprüche geklopft, Blut wird großzügig dekorativ verteilt. Schneeflocken fallen nur, wenn sich Sub-Zeros Präsenz ankündigt, ehe er wieder jemanden auseinandernimmt. Gleichzeitig machen die Kampfchoerographien mit ihren überspitzten Fantasyelementen und Gegnern, die sich durch Wände hindurch prügeln, ordentlich Spaß und bringen Dynamik.

Das ist alles weit entfernt von der Neon-Eleganz des von John Wick geprägten, modernen Action-Genres. Stattdessen wird es einfach, stur geradeaus und rotzig, dafür aber mit Wumms. Manchmal braucht das Actionherz eben den Dampfhammer, und das ist auch okay. Weiter weg von Weihnachtsschnulz kann man in seiner Filmauswahl jedenfalls aktuell kaum liegen.

Mortal Kombat könnt ihr derzeit im Abo bei Amazon Prime streamen. Wir wünschen allen, die es brauchen, eine unbesinnliche Adventszeit.

