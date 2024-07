Arnold Schwarzenegger vertrieb Terminator-Produzent mit einer Waffe vom Set: "Er kam nie wieder"

Arnold Schwarzenegger ist als Terminator T-800 unsterblich geworden. Dass er die Rolle ein bisschen zu gut verkörpert hat, musste der Produzent John Daly aus erster Hand erfahren.

Die Idee, Arnold Schwarzenegger für das Sci-Fi-Meisterwerk Terminator zu casten, kam nicht vom Regisseur. Ursprünglich sollte Schwarzenegger als Kyle Reese besetzt werden – die Idee kam von einem Geldgeber und James Cameron stimmte zu, sich mit dem Österreicher zu treffen.

Cameron bemerkte, dass sich Arnold viel mehr als Killermaschine eignete – was eines Tages am Set allerdings etwas eskalierte.

Schwarzenegger vertrieb den Produzenten vom Terminator-Set, weil er zu viel grinste

Schwarzenegger war von Anfang an Feuer und Flamme für den Film. Bereits beim Treffen mit Cameron zeigte er sich sehr enthusiastisch, was das Skript anging. Diese Hingabe brachte er auch ans Set mit. In einem Interview mit BFI erzählt der Regisseur von einem Moment, der ihm im Gedächtnis blieb.

Der Produzent John Daly besuchte das Set, als die Szene im Tech Noir Club gedreht wurde. Darin treffen Sarah Connor (Linda Hamilton) und der Terminator zum ersten Mal aufeinander. John Daly stand breit grinsend neben Schwarzenegger, der sich in voller Terminator-Montur zu ihm umdrehte und sagte:

John, wenn ich dich sehe, lächelst du immer.

20th Century Fox Arnold Schwarzenegger jagte Produzent John Daly vom Set

Anschließend hob er seine 45er-Automatik-Pistole unter Dalys Kinn und sagte, dass er das hasse. Daraufhin soll der Produzent blass geworden sein und kurz darauf das Set verlassen haben. Laut James Cameron war es das letzte Mal, dass beide am Set waren.

Er kam nie wieder ans Set, wenn Arnold drehte.

Mittlerweile wurde für die Netflix-Neuauflage eine frische Terminator-Stimme gefunden . Ob sie jemals so überzeugend sein wird wie die von Arnie, darf bezweifelt werden. Die Waffe, mit der Arnold den Produzenten bedrohte, war selbstverständlich nur einedes Films. Dennoch wirkte der Schauspieler offenbar so bedrohlich, dass John Daly kein Risiko mehr eingehen wollte, dem Terminator zu begegnen.