Arnold Schwarzenegger-Ersatz steht fest: Das ist der neue Terminator für Netflix

Bei Netflix startet Ende August eine neue Terminator-Serie. Jetzt hat der Streaming-Dienst verkündet, welcher Star der ikonischen Arnold Schwarzenegger-Rolle seine Stimme leiht.

Nach den ersten beiden legendären Terminator-Filmen mit Arnold Schwarzenegger ist das Sci-Fi-Franchise von Teil zu Teil mehr eingebrochen. Terminator: Dark Fate spielte mit einem Budget von 185 Millionen Dollar weltweit nur noch 261 Millionen Dollar ein und floppte dadurch.

Bei Netflix soll jetzt aber eine kleine Rettung für die Science-Fiction-Reihe kommen. Aus Japan stammt die animierte Serie Terminator Zero, die Ende August ins Abo des Streaming-Diensts kommt. Jetzt wurde noch enthüllt, welcher Star der ikonischen Arnold Schwarzenegger-Rolle darin seine Stimme leiht.

Timothy Olyphant spricht Terminator in neuer Netflix-Serie

Wie Netflix mit einem X-Post verriet, spricht Timothy Olyphant den Terminator in der neuen Animationsserie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Star ist vor allem bekannt aus Serien wie Deadwood und Justified oder aus Filmen wie Hitman - Jeder stirbt alleine und The Crazies.

Terminator Zero spielt im Tokio des Jahres 1997, kurz vor dem Tag der Abrechnung, an dem Skynet und die Maschinen den Menschen den Krieg erklären. Im Zentrum entwickelt ein Wissenschaftler namens Malcolm Lee ein konkurrierendes KI-System. Dabei wird er von einem aus der Zukunft gekommenen Kämpfer beschützt.

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte der Showrunner Mattson Tomlin, dass die kommende Terminator-Serie wieder stärker an die Horror-Atmosphäre der ersten beiden Teile anknüpfen soll.

Wann startet Terminator Zero bei Netflix?

Alle acht Folgen der animierten Sci-Fi-Serie kommen am 29. August 2024 zu Netflix ins Abo.

Podcast: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.