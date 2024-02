Auch Tarantinos Dates müssen diesen großartigen Western lieben: Jetzt den absoluten John Wayne-Klassiker in der perfekten Heimkino-Fassung sichern

Das Steelbook ist bereits ausverkauft, doch Tarantinos Lieblingsfilm gibt es noch in der neu überarbeiteten Fassung in 4K. Rio Bravo zählt nicht nur zu den besten Western aller Zeiten, sondern hat auch eine persönliche Bedeutung für den Regisseur.

Rio Bravo von Howard Hawks ist ein richtiger Kult-Western und ein astreiner Buddy-Film, der von Kritiker:innen wie Fans hochgelobt wird. Ein Riesen-Fan ist auch Regisseur Quentin Tarantino, der den Film als Kriterium für potenzielle Freundinnen nutzte. Neben John Wayne spielen auch die Filmlegenden Dean Martin und Ricky Nelson mit.

Am 14. Dezember ist Rio Bravo in einer restaurierten 4K Ultra-HD Fassung erschienen. Das Steelbook ist bereits ausverkauft, doch die neue 4K-Standardversion ist noch bei Amazon erhältlich.

Rio Bravo mit John Wayne in 4K Deal Zu Amazon

Wahlweise gibt es Rio Bravo auch noch als seit längerem verfügbare Blu-ray * in Full HD oder auf DVD * sowie mit digitalen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Prime Video *.



Quentin Tarantinos Dates müssen Rio Bravo sehen

Nicht nur für Kultregisseur Quentin Tarantino ist Rio Bravo der beste Western aller Zeiten. Auch das französische Filmmagazin Cahiers du Cinéma wählte 2012 die besten Filme aller Zeiten und Rio Bravo schafft es dabei auf Platz 12. Auf Rotten Tomatoes erhält der Kult-Western eine unglaubliche Wertung von 96 Prozent.

Amazon Rio Bravo mit John Wayne in 4K

Für Tarantino sei der Film auch einer der besten Hangout-Filme, da man mit den Figuren einfach nur zweieinhalb Stunden lang abhängen will, wie er 2007 in einem Interview erzählte. Dort berichtet er auch, dass der Film in seinen 20ern ein Kriterium war, um weiter mit einer Frau auszugehen. Sobald er ein Date mochte und sie sich schon ein paar mal getroffen hatten, zeigte Tarantino ihr Rio Bravo – und wehe, sie mochten ihn nicht.

Darum geht es in dem John Wayne-Klassiker Rio Bravo

John T. Chance ist Sheriff der texanischen Stadt Rio Bravo und verhaftet während einer Schlägerei mit Todesfall den Beschuldigten Joe Burdette, doch der hat mächtige Freunde. Sein wohlhabender Bruder Nathan Burdette taucht mit einer Reihe schießwütiger Revolverhelden auf, um Joe zu befreien.

Dabei sieht sich der Sheriff in einer gewaltigen Unterzahl, denn an seiner Seite stehen nur der Trunkenbold Dude, der Grünschnabel Colorado und der alte Stumpy. Nun gilt es zu entscheiden, ob sie sich dem scheinbar aussichtslosen Kampf stellen oder dem Mörder die Freiheit schenken.



