Auf 196 Stück limitiert: Sci-Fi-Klassiker, der mit Will Smith neu verfilmt wurde, erscheint im Heimkino

Sci-Fi-Fans aufgepasst: Bei Amazon könnt ihr jetzt eine Blu-ray-Fassung des Klassikers Ich bin Legende vorbestellen. Aber ihr solltet euch beeilen: Diese Ausgabe ist auf 196 Exemplare limitiert.

Eine tödliche Seuche hat fast die gesamte Menschheit ausgelöscht und als Vampire wieder auferstehen lassen. Einzig ein ehemaliger Soldat hat überlebt und kämpft jetzt gegen die Horden von Untoten an.



Was klingt wie die Story eines abgedroschenen Horror-Films, war zu seiner Zeit wegweisend: Es handelt sich hierbei nämlich um den Plot des Sci-Fi-Klassikers The Last Man on Earth aus dem Jahr 1964, der 2007 mit Will Smith in der Hauptrolle unter dem Titel I Am Legend neu aufgelegt wurde.



Jetzt könnt ihr Ich bin Legende erstmals in einer streng limitierten Auflage als Blu-ray bei Amazon kaufen. Sci-Fi-Fans und Sammler sollten sich diesen Deal auf keinen Fall entgehen lassen, denn es wird nur 196 Exemplare von der Edition geben.



Schnell sein lohnt sich: Ich bin Legende als streng limitierte Blu-ray bei Amazon kaufen



Amazon verkauft die limitierte Blu-ray von Ich bin Legende als Digipack zum Preis von 22,99 Euro *. Der Film liegt in drei Schnittfassungen vor (schwarz/weiß, englische Farbfassung, alternative italienische Schnittfassung).



Amazon/Ostalgica Ich bin Legende - Blu-ray

Fans kommen außerdem in den Genuss erweiterter Szenen, eines englischsprachigen Audiokommentars zur Schwarz-Weiß-Fassung und eines Interviews mit Synchronsprecher Martin Schäfer. Wer die Blu-ray vorbestellt, erhält die Lieferung am 19. Mai 2023.

Vampir-Mythos trifft Zombie-Apokalypse: Wovon handelt Ich bin Legende?

Nachdem im Jahr 1976 eine von Moskitos übertragene Seuche die gesamte Weltbevölkerung in untote Vampire verwandelt hat, verschanzt sich der einzige Überlebende und Ex-Soldat Robert Morgan (Vincent Price) in seinem Haus, um sich gegen die nachtaktiven Vampire zu verteidigen.



Tagsüber führt Morgan verschiedene Experimente an getöteten Vampiren durch, um ein Gegenmittel für die Seuche zu finden. Eines Tages begegnet ihm eine junge Frau, die ebenfalls eine Überlebende zu sein scheint. Doch schon bald entdeckt Morgan ein dunkles Geheimnis...

Warum gilt Ich bin Legende heute als Sci-Fi-Klassiker?

Auch wenn der Plot von "Ich bin Legende" heutzutage eher abgedroschen wirkt, handelte es sich beim Erscheinen der gleichnamigen Romanvorlage im Jahr 1954 um eine echte Innovation. Richard Matheson, der Autor des Buchs, verpasste dem Vampirismus mit der Seuche einen vollkommen neuen Spin.

Entsprechend stark beeinflusste das Buch unter anderem Stephen King und den US-amerikanischen Regisseur George A. Romero, der "Ich bin Legende" als Inspiration für Die Nacht der lebenden Toten bezeichnete.



Die Verfilmung mit Vincent Price aus dem Jahr 1964, die ihr jetzt als limitierte Version erstmals auf Blu-ray* bei Amazon vorbestellen könnt, wurde zwar kein kommerzieller Erfolg, gilt aber längst als Klassiker seines Genres. Bei Rotten Tomatoes erreicht der Film eine Wertung von 81 Prozent und zählt unter Kritikern als einer der besten Filme mit Vincent Price.



Wer sich diese limitierte Edition von Ich bin Legende sichert, bekommt also nicht nur ein Stück Filmgeschichte in der besten jemals verfügbaren Bildqualität, sondern noch dazu ein echtes Sammlerstück. Es lohnt sich also, schnell zu sein und den Film direkt bei Amazon vorzubestellen, damit er pünktlich zum Release in eurem Regal steht.



