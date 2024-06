Auf Netflix gibt es den besten Euphoria- und Sex Education-Ersatz, den kaum jemand kennt

Wer auf Coming of Age-Serien wie Euphoria und Sex Education steht, der findet auf Netflix Nachschub ‒ mit großartig vielfältigen Figuren.

Der Pride Month hat begonnen und zum Einstieg haben wir eine besondere Empfehlung für euch, die in die Fußstapfen großartiger Coming of Age-Serien wie Euphoria tritt. Die Netflix-Serie Heartbreak High nimmt euch mit in die chaotische Teenie-Zeit an einer australischen High School und ist alles, was Sex Education in seiner letzten Staffel versucht hat zu sein ‒ und daran für viele gescheitert ist: ein vollkommen ungeniertes Gen Z-Fest, in dem es vor ikonischen und queeren Figuren nur so wimmelt.

Lieben und Leiden an einer australischen High School: Heartbreak High ist Coming of Age-Chaos der 2020er

Die Netflix-Serie dreht sich um verschiedene Schüler:innen einer australischen High School, die sich durch die turbulente Lebensphase namens Jugend manövrieren ‒ und das mitten in den 2020er Jahren. Dabei ist das Format ein Reboot der gleichnamigen australischen Serie, die in den 90er Jahren das Fernsehen eroberte.

Zwischen zeitgemäßeren und neuen Figuren entstehen hier nun Freundschaften und brechen auseinander, es wird sich verliebt und getrennt, Identitäten werden gesucht, gefunden und neu definiert.

Netflix Heartbreak High

Inmitten des Chaos finden sich die beiden besten Freund:innen Amerie (Ayesha Madon) und Harper (Asher Yasbincek), deren inniges Verhältnis nach einem verhängnisvollen und alkohollastigen Abend plötzlich auf Eis liegt. Gemeinsam mit Amerie versuchen wir die Puzzleteile der Nacht wieder zusammenzusetzen und Harpers Geheimnis zu lüften, das die junge Frau für immer verändert zu haben scheint.

Gleichzeitig machen wir Bekanntschaft mit einigen ihrer Mitschüler:innen sowie deren Lieben und Leiden. Ganz vorne dabei ist die nicht-binäre Person Darren (James Majoos). Und Darren ist so unerschrocken und kompromisslos queer, wie wir es noch selten in der Film- und Serienwelt gesehen haben. Darren findet Gefallen an dem einfühlsamen Bad Boy Cash (Will McDonald), der gerade dabei ist, seine Asexualität zu entdecken.

Heartbreak High füllt das Loch, das Euphoria und Sex Education hinterlassen haben

Queere und vielfältige Figuren der Generation TikTok, die Sex Education in seiner letzten Staffen mit dem Schulwechsel erzwungen und somit den Fokus seiner Hauptfiguren verloren hat, finden sich in Heartbreak High von Beginn an und gliedern sich somit natürlicher in das Seriengefüge ein. Das ist laut und bunt und wahnsinnig überzogen. Doch etwas anderes gibt die Serie gar nicht vor zu sein ‒ und ist deswegen genauso skurril wie authentisch.

Seht hier den Trailer zur 2. Staffel von Heartbreak High:

Heartbreak High - S02 Trailer (Deutsch) HD

So kommt die Serie gerade recht, um das klaffende Loch zu füllen, das Euphoria und Sex Education in unserem Coming of Age-Herz hinterlassen haben. Denn wie es aktuell aussieht, wird uns eine 3. Staffel des von Zendaya angeführten Serien-Hits nie erreichen ‒ während Sex Education letztes Jahr mit einer 4. Staffel zu Ende ging.

Heartbreak High verzeichnet bis dato 2 Staffeln. Und wenn ihr die 16 Folgen durchgebingt habt, dürft ihr euch schon jetzt auf Nachschub freuen. Denn eine 3. Staffel wurde für die australische Teenie-Serie bereits bestätigt. Diese erreicht uns voraussichtlich 2025 auf Netflix und soll das Coming of Age-Chaos zu einem Abschluss bringen.