Pride Month 2024: Das passiert jetzt bei Moviepilot

Der Pride Month 2024 beginnt. Bei Moviepilot zelebrieren wir ihn mit einem verstärkten Fokus auf queere Themen, die uns am Herzen liegen.

Wir lieben Popkultur und wir lieben Vielfalt. Deshalb wollen wir den Pride Month feiern und mit Artikeln und in unserem Podcast Streamgestöber verstärkt auf queere Themen eingehen.

Der Pride Month findet jedes Jahr im Juni statt. Weltweit wird in diesem Monat an die Geburtsstunde des Pride Month bei den Stonewall-Unruhen 1969 erinnert. Mehr darüber könnt ihr bei der BPB nachlesen, oder die hervorragenden Dokus Before Stonewall und After Stonewall ansehen.

Einen ganzen Monat lang soll noch bewusster auf die Erfahrungen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transmenschen, queeren Personen und allen weiteren sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten – kurz LGBTQ+ – aufmerksam gemacht und eingegangen werden.



Queere Personen sind im Jahr 2024 – auch in Deutschland – immer noch viel Diskriminierung und erschreckender Gewalt ausgesetzt, wie beim Lesben- und Schwulenverband und der Human Rights Campaign nachzulesen ist. Der Pride Month soll LGBTQ+-Liebe und -Themen in die Öffentlichkeit tragen, weiter normalisieren, Vorurteile abbauen und Vielfalt repräsentieren.

In den letzten 10 Jahren hat sich viel getan, aber da geht noch viel mehr

Viele Serien und Film-Franchises haben es sich bereits auf die Fahne geschrieben, queere Menschen aus dem gesamten LGBTQ+-Spektrum in den Fokus zu rücken. Vor allem der Streaming-Gigant Netflix war hier Vorreiter mit großen Mainstream-Serien wie Orange Is the New Black, Sense8 und Sex Education, die allesamt mit viel Budget und großem Publikum Vielfalt zelebrieren und normalisieren.

Auch einige große US-Sender und ebenso Filme- und Serien-Macher:innen hierzulande haben mittlerweile erkannt, dass Vielfalt gefeiert und nicht versteckt werden sollte. Aber genau wie bei den millionenschweren Kino-Blockbustern wie dem MCU oder Star Wars gibt es auch hier noch viel Aufholbedarf.

Denn LGBTQ+-Liebe und -Alltagsthemen sollen keine Nische bleiben – auch wenn es zuhauf Indie-Perlen dazu zu entdecken gibt.

Bei Moviepilot lest und hört ihr im Pride Month 2024 Artikel und mehr zu LGBTQ+-Themen

Bei Moviepilot schauen wir in diesem Monat verstärkt auf Serien, Film-Reihen und auf das Jahr 2024: Wo muss sich etwas ändern? Was hat sich bereits geändert? Was wollen wir zelebrieren? In diesem Artikel sammeln wir alle Text-Beiträge, Podcast-Folgen und Listen, die wir im Pride Month 2024 erstellen.

Alle Moviepilot-Beiträge zum Pride Month 2024

Wir starten den Pride Month bei Moviepilot mit zwei Listen. Ihr könnt euch über die besten queeren Neustarts im zweiten Halbjahr 2024 informieren. Zudem haben wir unsere umfassende Auflistung unserer liebsten LGBTQ+-Figuren in Serien erweitert.

Jede Woche fügen wir hier unsere Artikel, Listen und Podcast-Folgen zu queeren Themen hinzu. Es lohnt sich, regelmäßig vorbeizuschauen.