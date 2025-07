Autor sah eine Plastiktüte für 10 Minuten im Wind wehen und schrieb einen der besten Filme aller Zeiten

Die Inspiration kann jederzeit und überall auftreten. Selbst eine einfache Plastiktüte kann einem großartigen Autor zu seinem Opus Magnum verhelfen.

Zuzusehen, wie eine Plastiktüte 10 Minuten lang im Wind umherfliegt, klingt erst einmal ziemlich langweilig. Für Alan Ball (Six Feet Under - Gestorben wird immer) war genau das der Anstoß, den er gebraucht hat, um ein Meisterwerk zu erschaffen. Die Plastiktüte war eine von zwei wichtigen Inspirationspunkten, die er nutzte, um American Beauty zu schreiben. Belohnt wurde er unter anderem mit einem Oscar dafür.

Alan Ball zollte der Plastiktüte gleich zweimal Wertschätzung

Wenn Alan Ball gefragt wird, was ihn zu der Idee von American Beauty gebracht hat, gibt er normalerweise eine von zwei möglichen Antworten. Wie er 2012 in einem Interview erklärte, gab es zum einen Moment, in dem er einen Comic über den Fall von Amy Fisher sah. Diese hatte einen Mann niedergeschossen, der sie zuvor sexuell missbraucht hatte, als sie minderjährig war. Ball war erstaunt, wie schnell der Fall kommerzialisiert worden war.

Die andere Inspiration packte ihn einige Zeit zuvor, als er auf dem Platz vor dem World Trade Center saß und 10 Minuten lang eine Plastiktüte beobachtete. Diese wurde vom Wind hin und hergeworfen und verursachte bei Ball eine unerwartete emotionale Reaktion. Er wurde dadurch zum Nachdenken angeregt und begann an American Beauty zu arbeiten.

Oscar-Preisträger Alan Ball bedankte sich bei der Plastiktüte

Im Film gibt es eine Szene, die direkt auf diesen Vorgang anspielt. Darin sieht sich Ricky Fitts (Wes Bentley) zusammen mit seiner Nachbarin Jane Burnham (Thora Birch) eine Szene an, die er gedreht hat. Zu sehen ist eine Plastiktüte im Wind, während Ricky Jane erzählt, was er sich bei der Szene gedacht hat.

American Beauty erhielt insgesamt 5 Oscars, darunter auch in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch. Bei seiner Rede bedanke Alan Ball sich neben dem Cast und weiteren Personen, die den Film ermöglichten, auch bei der Plastiktüte, die er vor dem World Trade Center beobachtet hatte.

Vor American Beauty arbeitete Alan Ball als Drehbuchautor bei verschiedenen Sitcoms in den 90ern. Mit American Beauty erlangte er größere Bekanntheit und legte den Grundstein für seine weitere Karriere. Neben dem Oscar gewann er weitere Preise wie einen Golden Globe und einen Emmy.