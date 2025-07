Tickets für Christopher Nolans neues Abenteuer-Epos sind jetzt schon fast ausverkauft – 1 Jahr (!) vor Kinostart

Der ein ganzes Jahr vor dem Kinostart von Christopher Nolans Die Odyssee eröffnete Ticket-Vorverkauf war ein voller Erfolg. Nach nur wenigen Minuten waren bereits kaum noch Plätze verfügbar.

Wer bisher noch am ansteigenden Hype um Christopher Nolans kommenden Film Die Odyssee zweifelte, wurde nun eines Besseren belehrt. Der angekündigte Vorverkauf für das Abenteuer-Epos des zweifachen Oscarpreisträgers startete nämlich heute um Mitternacht (nach amerikanischer Ostküstenzeit) und sorgte für einen beispiellosen Ansturm auf die Tickets – ein ganzes Jahr vor dem Kinostart am 16. Juli 2026.

Wie u. a. Comic Book berichtet, waren schon nach weniger als fünf Minuten der Großteil der für die ausgewählten Screenings in 70mm-IMAX-Kinos ausverkauft, darunter auch das berühmte AMC Lincoln Square Theatre in New York. Es wird erwartet, dass die wenigen verfügbaren Plätze ebenfalls bald vergeben sein werden.

Zu der Liste der Lichtspielhäuser, für die Nolan-Fans (mit viel Glück) bereits Tickets ergattern konnten, gehörte allerdings keines aus Deutschland. Weltweit boten diese 26 Kinos die frühzeitigen Eintrittskarten für Die Odyssee-Vorführungen an:

Das bedeutet selbstverständlich aber nicht, dass deutsche Zuschauer:innen keine Möglichkeiten haben werden, das komplett mit IMAX-Kameras gefilmte Epos auf entsprechenden Leinwänden sehen zu können.

Insgesamt gibt es 11 IMAX-Kinos in Deutschland (u.a. in Berlin, Hamburg und Dortmund), die die nötigen Voraussetzungen für derartige Vorführungen von Nolans neuem Werk hätten und den Film höchstwahrscheinlich auch zeigen werden. Tickets dafür werden dann aber vermutlich frühestens zwei Monate vor Kinostart in den Verkauf gehen.

Welche Stars sind in Nolans Die Odyssee dabei?

Wie wir es bei Filmen von Christopher Nolan gewohnt sind, hat der Brite auch für seine Homer-Verfilmung einen illustren Cast zusammengestellt. Zur Besetzung gehören u.a. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal und Lupita Nyong'o.