Avatar 2 jetzt als Blu-ray: James Cameron beleidigte einen der wichtigsten Stars vor dem Dreh und der Grund versteckt sich in 3 Stunden Bonusmaterial

Avatar 2: The Way of Water gibt es ab sofort auch als Blu-ray, DVD und 4K für euer Heimkino zu kaufen und im Bonusmaterial könnt ihr noch viel Neues zu Kiri und Co. erfahren.

James Camerons große Fortsetzung Avatar: The Way of Water ist am 6. Juli 2023 im Heimkino auf Blu-ray, DVD und in Ultra-HD erschienen. Und selbst wenn ihr den bombastischen 2. Teil schon im Kino gesehen oder im letzten Monat bei Disney+ gestreamt habt, gibt es auf den Scheiben gerade im Bereich des über 3-stündigen Bonusmaterials noch viel zu entdecken. Zum Beispiel, wie der Regisseur mit Beleidigungen einen Star überzeugte, mitzumachen.

Avatar 2 startet im Heimkino: Blu-ray, DVD und 4K kaufen

Die Abenteuer von Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) auf dem fremden Planeten Pandora gehen weiter: Diesmal müssen die zwei ihre Familie vor den zurückgekehrten, ausbeuterischen Menschen beschützen und flüchten sich dabei zum Wasser-Volk der Na'vi.



20th Century Studios Avatar: The Way of Water startet im Heimkino auf Blu-ray und 4K

Die Blu-rays enthalten außerdem eine Bonus-Disc mit über 3 Stunden Zusatzmaterial, das spannende Einblicke in die Entstehung des Films und mehr gibt.

Was das Bonusmaterial über Avatar: The Way of Water und Kiri-Beleidigungen verrät

Die vielen Behind-the-Scenes-Videos auf der Blu-ray von Avatar 2 vermitteln ein umfangreiches Bild von der aufwendigen Dreharbeiten, die über das Filmen in einem Wassertank weit hinausgingen. Bei Einblicken in den komplizierten Prozess, die Unterwasser-Szenen mit seinen Stars zu drehen und anschließend digital umzusetzen, erhalten wir an der Seite von James Cameron eine neue Wertschätzung für das Gesehene. Aber auch witzige Zusatzinfos bereichern den Blick hinter die Kulissen.

Zum Beispiel erzählt die mittlerweile 73-jährige Darstellerin Sigourney Weaver, wie sie dazu kam, Jake Sullys fast 60 Jahre jüngere vaterlose Adoptiv-Tochter Kiri zu spielen, nachdem ihr Charakter Grace in Avatar - Aufbruch nach Pandora gestorben war:

Ich erinnere mich, dass ich mit Jim [James Cameron] zu Mittag aß. Er fing an, über dieses Waldmädchen zu sprechen, das eine besondere Gabe der Verbindung zu Lebenwesen hatte. Und sie ist ungefähr 14 Jahre alt. Er sagte: Du und ich wissen, wie unreif du bist, also denke ich, dass du das hinkriegst.

20th Century Studios Kiri in Avatar: The Way of Water

James Camerons Beleidigung war zwar scherzhaft gemeint, enthielt aber auch einen wahren Kern: Er meinte, dass die hin und wieder kindisch am Set herumalbernde Schauspielerin, mit der er 35 Jahre zuvor bereits Aliens - Die Rückkehr gedreht hatte, sich ihre euphorisch-jugendliche Art auch im Alter bewahrt habe. Nach dem Avatar 2-Dreh bekräftigte er Sigourney Weavers Besetzung als richtige Wahl:

Wenn man Sigourney sieht, spielt sie eine Figur, die ein Viertel ihres Alters hat. Sie hat dafür nicht bewusst ihre Stimme verändert, aber unbewusst wurde sie jünger. Es war verrückt zu beobachten.

Im Überblick: Das sind die einzelnen Bonus-Featurettes auf der Blu-ray von Avatar 2

Das mehr als 3 Stunden umfassende Bonusmaterial auf der Blu-ray von Avatar teilt sich dabei in drei große und mehrere Unter-Kapitel ein, die unterschiedliche Facetten der Sci-Fi-Produktion beleuchten:

Die Büchse von Pandora wird geöffnet

Die Erschaffung der Welt von Pandora

Das Capturing

Die Unterwasserwelt von Pandora

Die Herausforderungen der Gewässer von Pandora

Pandoras bekannte Gesichter

Pandoras nächste Generation

Spider

Wie man zu einem Na’vi wird

Die Riffbewohner

Pandora wird zum Leben erweckt

Die RDA kehrt zurück nach Pandora

Pandoras neue Gesichter

Die Klänge von Pandora

Neuseeland – die Heimat von Pandora

Die Büchse von Pandora wird weiter geöffnet

Casting

Die Stunts

Lightstorm Lab

Das Ensemble

Weiteres Bonusmaterial:

Musikvideo Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

Kinotrailer 1 & 2

Mit der Verschiebung der Avatar-Fortsetzung um ein paar Jahre nach hinten bieten die Extras die Möglichkeit, noch etwas länger in der Welt von Pandora zu verweilen ... und vielleicht Andeutungen auf Kommendes zu entdecken, wenn von "Sümpfen und Wüsten, Bergen, Eis und Gletschern" die Rede ist.

