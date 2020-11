Bahnbrechender Zombie-Horror: Dawn of the Dead ungeschnitten in der Mega-Box

Nach vielen Jahren kommt Dawn of the Dead endlich ungeschnitten in Deutschland fürs Heimkino. Zum feierlichen Anlass könnt ihr euch das Horror-Meisterwerk in besonderen Editionen holen.

Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Und in Zombie - Dawn of the Dead, dem Horror-Meisterwerk von George A. Romero, kommen sie als Untote zurück, die eine Gruppe von Menschen in einen gnadenlosen Kampf ums Überleben im Kaufhaus treibt.

Nachdem Dawn of the Dead 1978 veröffentlicht wurde, war der Film in Deutschland ungekürzt jahrzehntelang verboten. Nach 25 Jahren wurde Romeros Klassiker 2019 endlich vom Index gestrichen und darf hierzulande nach erneuter FSK-Prüfung ungeschnitten ab 18 Jahren verkauft werden. Der wohl wichtigste Zombiefilm aller Zeiten gehört in jede gut sortierte Horror-Sammlung!

Ihr habt die Qual der Wahl beim Dawn of the Dead-Kauf

Die VHS-Edition von Dawn of the Dead könnt ihr nur bei Amazon bestellen *.

Bei Amazon* bekommt ihr die ungeschnittene Fassung von Dawn of the Dead auch als einzelne Blu-ray.

Nachdem der Film von Koch Films zu Halloween nochmal ins Kino gebracht wurde, erscheint Dawn of the Dead am 17. Dezember 2020 auch ungeschnitten im Argento-Cut fürs Heimkino. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Editionen.

Exklusiv bei Amazon bekommt ihr zum Beispiel coole Retro-VHS-Varianten, in denen die 4K-Disc mit neuer Abtastung und 3 Blu-rays voll mit Extras im Oldschool-Videokassetten-Look verpackt sind.

© Amazon/Koch Films VHS-Edition von Dawn of the Dead

Neben dem nostalgischen Cover sind die Special Editions des Horror-Klassikers mit Extras wie Dokumentationen und Interviews, Trailer, Audiokommentar und einer Bildergalerie vollgepackt. Dazu gibt es außerdem noch ein Booklet.



Ohne Dawn of the Dead wäre The Walking Dead undenkbar

Die ikonischsten Bilder aus Romeros Film zeigen stöhnende Zombies, die sich in Massen gegen die Fenster und Türen der einzelnen Läden drücken. Den Überlebenskampf seiner Figuren verwandelt der Regisseur so auch in ein überspitztes Abbild der stumpf nach Konsum lechzenden, amerikanischen Gesellschaft, die sich im Extremfall gegenseitig zerfleischt.

Gerade der gesellschaftskritische Ansatz von Dawn of the Dead, den George A. Romero mit Die Nacht der lebenden Toten begründete und in diesem Werk weiterentwickelte, zieht sich wie ein blutroter Faden durch die nachfolgende Film- und Seriengeschichte.

Neben der Zombiefilm-Welle in den späten 70ern bis in die frühen 80er und dem Einfluss auf verschiedene Bereiche wie Texte von Songs und die Darstellung von Zombies in Computerspielen ist auch die beliebte Serie The Walking Dead ohne Dawn of the Dead undenkbar.

Schaut hier den Trailer zur neuen 4K-Restauration des Zombie-Meilensteins

Zombie Dawn of the Dead - Trailer 4K (Deutsch) HD

Darin wird Romeros Ansatz weitergesponnen, den Untergang der Zivilisationsordnung eindeutig auf das Eigenverschulden der Menschheit zurückzuführen. Die gesellschaftskritische Wirkung von Dawn of the Dead führt auch hier dazu, dass wir Menschen neben den langsam schlurfenden, primitiv agierenden Zombies die gruseligste Bedrohung bleiben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Holt ihr euch die neue Dawn of the Dead-Veröffentlichung für eure Sammlung?