Bald im Kino: Verstörender Horror-Trailer teast den vielleicht "unheimlichsten Film des Jahres"

The Dark & The Wicked wird schon als "der unheimlichste Film" des Jahres gehandelt. Der erste Trailer zum Kino-Film scheint das Horror-Versprechen einzulösen

Das Grauen kann aus fast jeder Ecke kommen. Besonders gruselig ist es, wenn der Ursprung nicht gleich zu erkennen ist. Diesem Muster folgt der Trailer zu The Dark & The Wicked. Eine euphorische Kritik von Screen Anarchy ihn als "den unheimlichsten Film des Jahres" – eine Wertung, die der Trailer gerne aufgreift. Denn sie scheint nicht zu hoch gehandelt.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu The Dark & The Wicked an:

The Dark and the Wicked - Trailer 2 (English) HD

Horror-Trailer teast unvorstellbares Grauen im "unheimlichsten Film des Jahres"

Die Geschichte des Films um zwei Geschwister, die den seltsamen Bräuchen ihrer toten Mutter auf die Schliche kommen, wirkt bereits im Trailer unglaublich düster.

Dabei gibt sich der Horror noch nicht ganz klar zu erkennen: Zwischen teuflischen Mächten und den banalen, aber potenziell nicht weniger mörderischen Irrwegen der menschlichen Psyche gibt es hier gleich mehrere mögliche Quellen des Grauens.

Wann kommt der Horror-Kracher The Dark & The Wicked ins Kino?

Um was es sich genau handelt, werden Horror-Fans bald herausfinden: The Dark & The Wicked wird am 14. April 2022 ins Kino kommen, also fast zwei Jahre nach seiner teilweise gefeierten Festival-Premiere. Teil der Besetzung sind unter anderem Marin Ireland (Y: The Last Man) und Julie Oliver-Touchstone (Preacher).

Was haltet ihr vom The Dark & The Wicked-Trailer?