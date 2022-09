Barbara Salesch-Comeback bei RTL begeistert restlos: "OMG, das ist ja herrlich"

Richterin Barbara Salesch ist zurück. Nach über 10 Jahren Pause sind Fans von der Rückkehr hellauf begeistert.

Fans konnten es kaum glauben. Mit Richterin Barbara Salesch sollte eine der größten deutschen Kult-Shows der 2000er fortgesetzt werden. Am 5. September 2022 wurde tatsächlich nach 10 Jahren die erste neue Folge mit Star-Juristin Barbara Salesch veröffentlicht. Und die Fans sind absolut begeistert.

"Wie, schon vorbei?" Barbara Salesch-Fans kriegen von RTL-Comeback nicht genug

Der neue Fall drehte sich um eine finanziell gewiefte Rentnerin, die von einer gewissenlosen Pflegekraft augenscheinlich bestohlen wird. Neben Salesch waren auch beliebte Nebenfiguren wie die Anwälte Bernd Römer und Ulrike Tasic wieder dabei.

Auf Twitter waren daraufhin echte Begeisterungsstürme zu vernehmen. "OMG, das ist ja herrlich", heißt es etwa. "Sehr erfrischend und gelungen", schreibt ein anderer Fan. Und ein dritter lässt sich zu einem allumfassenden "liebe alles an Barbara Salesch" hinreißen. Manche wollen offenbar gleich mehrere neue Folgen hintereinander sehen und schreiben: "Wie, schon vorbei? Schade."

Wann kommt die nächste Folge Richterin Barbara Salesch auf RTL?

Lange müssen sie aber nicht auf Gerichtssaal-Nachschub warten. Neue Folgen der Show werden ab jetzt montags bis freitags um 11.00 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Danach sind sie auf RTL+ verfügbar.

