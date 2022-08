Sommerhaus der Stars 2022: Alle 10 Sendetermine für die neue Staffel bei RTL

Der Reality TV-Hit Das Sommerhaus der Stars geht bei RTL weiter. Nach den 8 Kandidatenpaaren wurden jetzt die 10 Sendetermine veröffentlicht.

8 Paare, 50.000 Euro Preisgeld, immer absurdere Spiele und jede Menge Lästerei. Das ist Das Sommerhaus der Stars, und Staffel 7 steht in den Startlöchern. Nachdem kürzlich schon die Anwärter auf den Titel des "Promi-Paars 2022" bekannt gegen wurden, stehen jetzt auch die Sendetermine fest.

Sommerhaus der Stars Staffel 7 auf RTL: Das sind die Termine der Reality-Show

Laut Ankündigung von RTL wird die Reality-Serie wie gehabt zweimal die Woche am Mittwoch und Sonntag ausgestrahlt. Dabei startet die Serie am 7. September 2022 im Fernsehen, ist aber bereits ab dem 31. August 2022 auf RTL + zu sehen.

Folge 1: Ab 7. September 2022 auf RTL, ab 31. August auf RTL+

Ab 7. September 2022 auf RTL, ab 31. August auf RTL+ Folge 2: Ab 11. September 2022 auf RTL, ab 7. September auf RTL+

Ab 11. September 2022 auf RTL, ab 7. September auf RTL+ Folge 3: Ab 14. September 2022 auf RTL, ab 11. September auf RTL+

Ab 14. September 2022 auf RTL, ab 11. September auf RTL+ Folge 4: Ab 18. September 2022 auf RTL, ab 14. September auf RTL+

Ab 18. September 2022 auf RTL, ab 14. September auf RTL+ Folge 5: Ab 21. September 2022 auf RTL, ab 18. September auf RTL+

Ab 21. September 2022 auf RTL, ab 18. September auf RTL+ Folge 6: Ab 25. September 2022 auf RTL, ab 21. September auf RTL+

Ab 25. September 2022 auf RTL, ab 21. September auf RTL+ Folge 7: Ab 28. September 2022 auf RTL, ab 25. September auf RTL+

Ab 28. September 2022 auf RTL, ab 25. September auf RTL+ Folge 8: Ab 2. Oktober 2022 auf RTL, ab 28. September auf RTL+

Ab 2. Oktober 2022 auf RTL, ab 28. September auf RTL+ Folge 9: Ab 5. Oktober 2022 auf RTL, ab 2. Oktober auf RTL+

Ab 5. Oktober 2022 auf RTL, ab 2. Oktober auf RTL+ Folge 10: Ab 9. September 2022 auf RTL, ab 5. Oktober auf RTL+

Die 10 Folgen der Reality-Show dürften es auch in Staffel 7 wieder ins sich haben. In vielen Staffeln zuvor kam es zu heftigen Eklats. Und auch der Promi-Faktor wird dieses Mal nicht fehlen. Mit von der Partie sind unter anderem Kader Loth und Mario Basler.

Gerade die Zusammenstellung der Kandidaten sorgt für den eigentlichen Reality-Zündstoff, wenn sich die Teilnehmer untereinander über markige Sprüche, betrunkene Ausfälle und stark unterschiedliche Weltsichten in die Haare kriegen. Für manche sind die Sommerhaus der Stars-Kandidaten auch schon vor dem Start eine Katastrophe.



22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

