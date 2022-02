Beamer fürs Heimkino: Wann lohnt sich der Kauf und welche Modelle gibt es unter 500 Euro?

Ihr wollt euch echtes Kino-Feeling nach Hause holen und sucht dafür den passenden Beamer? Dann haben wir die Tipps zu Beamer-Typen, Preis und mehr parat.

Wer das heimische Wohnzimmer zum echten Heimkino umfunktionieren möchte, hat vielleicht schon einmal über den Kauf eines Beamers statt eines Fernsehers nachgedacht. Aber wann lohnt sich der Kauf eines solchen Projektors? Und was gibt es beim Kauf zu beachten? Wir liefern euch die Antworten in unserer Kaufberatung.

Dieser Artikel beantwortet folgende Fragen:

Wann lohnt sich der Beamer-Kauf?

Was muss man beachten?

Welche Beamer-Typen gibt es?

Was kostet ein Beamer?

Was sind die Vorteile und Nachteile von Beamer und Fernseher?

Was sind die besten Beamer-Modelle unter 300, 500 und 1000 Euro?

Beamer oder Fernseher: Wann lohnt sich der Kauf eines Beamers?

Gerade während der Pandemie wirkt der Beamer für das eigene Heimkino als Alternative zum Fernseher besonders attraktiv. Die Zeiten, in denen eine möglichst große freie Projektionsfläche für die Nutzung eines Beamers erforderlich war, sind nämlich längst vorbei. Beamer sind flexibel einsetzbar und erlauben die Darstellung von Bildern in Größen zwischen 40 und bis zu 300 Zoll – je nach gewähltem Modell.

Mittlerweile sind selbst Beamer mit 4K-Auflösung zu erschwinglichen Preisen erhältlich, sodass Nutzer nicht auf hochauflösende Bildwiedergabe verzichten müssen. Außerdem liefern die meisten modernen Geräte ein gleichermaßen großes wie gestochen scharfes und farbenfrohes Bild, sodass insbesondere Film- und Sportfans voll auf ihre Kosten kommen.



Ein Beamer lohnt sich zum Beispiel, wenn man das normale Fernsehprogramm auf dem alten TV schauen, aber bildgewaltige Filme oder Sportevents mit Freunden in einem aufregend großen Format genießen möchte. Auch weil man zum Teil eine große Projektionsfläche für weniger Geld bekommt, als ein vergleichbar großer Fernseher kosten würde. Und selbst für Räumlichkeiten mit wenig Platz kann sich ein solches Gerät lohnen.



Was muss man bei einem Beamer beachten?

Fünf Punkte sollte man beim Kauf eines Beamers beachten. Wenn ihr einen Beamer in eurem Heimkino nutzen wollt, braucht ihr neben dem Gerät selbst vor allem eines, nämlich eine geeignete Projektionsfläche. Das kann eine weiße Wand oder eine richtige Leinwand sein.



1. Braucht man eine Leinwand?

Eine Wand spart Geld, hat aber den Nachteil, dass das Bild unter Umständen an Qualität und Helligkeit verliert. Das liegt daran, dass selbst kleinste Unebenheiten der Tapete kleine Schatten bilden, die die Bildqualität beeinträchtigen.

Beamer-Leinwand

Die Alternative sind Leinwände, die ihr in verschiedenen Größen und in unterschiedlichen Preiskategorien kaufen könnt. Einfache Modelle gibt es bereits ab 100 Euro. Diese Investition lohnt sich definitiv, wenn ihr die volle Bildqualität eures Beamers genießen wollt.



2. Das Zubehör für den Beamer

Neben der Tatsache, dass ihr für einen Beamer eine geeignete Projektionsfläche benötigt, solltet ihr euch vor der Kaufentscheidung darüber klar werden, wie ihr den Beamer nutzen möchtet. Denn jedes Gerät ist mit mehreren Anschlüssen für Zusatzhardware ausgestattet. Wollt ihr beispielsweise einen TV-Stick zur Wiedergabe nutzen, solltet ihr darauf achten, dass der Beamer einen Audio-Ausgang und einen HDMI-Anschluss besitzt – was allerdings bei den meisten Geräten der Fall ist.



3. Lumen und Kontrast

Je nachdem, wo und wie ihr euren Beamer einsetzen möchtet, spielen aber vor allem Faktoren wie die Leuchtstärke (Lumen), die Auflösung und das Kontrastverhältnis des Beamers eine wichtige Rolle. Wenn ihr euren Beamer im Wohnzimmer aufstellen wollt beziehungsweise in einem Raum, der sich nicht vollständig abdunkeln lässt, sollte das Gerät eurer Wahl über eine Leuchtstärke von mindestens 3.000 Lumen verfügen. In Kellerräumen oder Zimmern ohne Fenster und ohne äußeren Lichteinfall reichen auch 1.500 Lumen.

Die Helligkeit eures Beamers spielt eine wichtige Rolle.

Der Kontrast ist neben der Leuchtstärke des Beamers ein weiterer wichtiger Faktor, den ihr bei eurer Kaufentscheidung berücksichtigen solltet. Damit dunklere Farben und Texte gut zur Geltung kommen, solltet ihr auf einen möglichst hohen Kontrast achten. Auch hier spielt die Beschaffenheit des Raums eine Rolle, in dem ihr den Beamer aufstellen wollt. Dunklere Räume erfordern weniger Kontrast als das herkömmliche Wohnzimmer. Als Faustregel gilt: Kontrastwerte ab 20.000 : 1 gelten als gut geeignet für jeden Einsatzzweck.



4. Full HD oder 4K oder ?

Die Auflösung, die euer Beamer besitzen sollte, hängt von der Größe des Bildes ab. Je größer das Bild sein soll, desto höher muss die Auflösung sein. Sehr günstige Geräte mit einer HD-Ready-Auflösung von 720p * lohnen sich am ehesten für Einsteiger, die sich langsam an das Heimkino-Erlebnis herantasten und auf eher kleiner Bildfläche ihre Filme genießen wollen.



Eine Full-HD-Auflösung gilt als Standard und eignet sich für den durchschnittlichen Heimkino-Besitzer (zu Amazon *). Wer das eigene Heimkino-Erlebnis auf die höchste Stufe heben will und vor einer entsprechenden Investition nicht zurückschreckt, kann auch zu einem 4K-Beamer * greifen – benötigt dann aber auch eine entsprechend große Leinwand, damit die Auflösung voll zur Geltung kommen kann. Beachtet aber, wenn ihr einen 4K-Beamer kauft, dass das Gerät eurer Wahl auch mit niedrigeren Auflösungen zurechtkommt, damit ihr auch Inhalte in Full HD anschauen könnt.



5. Die Lebensdauer der Lampe

Schließlich solltet ihr daran denken, dass die Lampeneinheit eines Beamers eine begrenzte Lebensdauer von etwa 3.500 Stunden besitzt. Das entspricht bei einer Nutzungsdauer von drei Stunden pro Tag etwa drei Jahren. Hat die Lampe ihren Dienst getan und lässt an Leuchtkraft nach, könnt ihr ein neues Modul nachkaufen. Die Kosten dafür liegen bei etwa 150 Euro.



Welche Beamer-Typen gibt es?

Wie bei Fernsehern gibt es auch bei Beamern verschiedene Typen, die mit unterschiedlichen Projektionstechniken arbeiten. Zu den gängigsten gehören DLP (Digital Light Processing), 3LCD, LED und Laser. DLP-, LCD- und LED-Beamer nutzen eine Lampeneinheit, die mit der Zeit an Leuchtkraft verliert. Allerdings sind diese Geräte in der Regel deutlich günstiger als Laser-Beamer. Die Laser besitzen dafür in der Regel die fünffache Lebensdauer einer Leuchteinheit.

DLP-Beamer sind in der Regel besonders klein und kompakt. Sie besitzen außerdem den besten Kontrast. LCD- und LED-Beamer punkten demgegenüber mit einem schärferen Bild und helleren Farben, die auch bei einer eher geringen Leuchtkraft voll zur Geltung kommen. Laser-Beamer * geben immer exakt die gerade benötigte Farbe aus, wodurch sie ein besonders scharfes und farbentreues Bild inklusive sehr guter Kontraste ausgeben. Allerdings müsst ihr für diese Geräte in der Regel mindestens 2.000 Euro investieren - ein Preis, der sich für das normale Heimkino selten lohnt.

DLP gehört zu den Standard-Projektionstypen gängiger Beamer.

Neben der Projektionstechnik unterscheiden sich Beamer aber auch in der Distanz, die für die Projektion des Bildes erforderlich ist. Die meisten normalen Beamer benötigen einen Mindestabbstand von knapp drei Metern, um ein zwei Meter breites Bild zu erzeugen.

Wer wenig Platz zur Verfügung hat, kann aber auch sogenannte Kurz- beziehungsweise Ultra-Kurzdistanz-Beamer * zurückgreifen. Diese Geräte benötigen einen deutlich geringeren Abstand zur Leinwand als herkömmliche Beamer, sind aber auch entsprechend teurer.



Was kostet ein Beamer?

Günstige Modelle gibt es bereits für unter 200 Euro, allerdings müsst ihr hier deutliche Abstriche bei der Bildqualität machen. Viele dieser Einsteigermodelle besitzen keine Full-HD-Auflösung und eignen sich wegen der eher mäßigen Farb- und Kontrastwerte vor allem dann, wenn ihr den Beamer selten und in einem kleinen Raum nutzen wollt.



Gute LCD- und DLP-Beamer bekommt ihr bereits ab einer Preisklasse von rund 500 Euro. Diese Geräte kommen dann häufig mit Full-HD-Auflösung und vernünftiger Heimkino-Ausstattung daher. Wenn ihr einen Beamer mit 4K-Auflösung kaufen wollt, müsst ihr mit Preisen um die 1.000 Euro rechnen.



Was sind die Vor- und Nachteile eines Beamers gegenüber einem Fernseher?

Beamer besitzen eine Reihe von Vor- und Nachteilen gegenüber herkömmlichen Fernsehern. Die Vorteile sind:

flexible Bildgröße

große Bilddiagonalen jenseits herkömmlicher Fernseher möglich

günstiger als Fernseher mit vergleichbarer Bilddiagonale

gegebenenfalls platzsparender als ein Fernseher; lässt sich unauffällig im Raum verstecken, wenn er nicht gebraucht wird



bessere Farbgebung und Kontraste als bei ähnlich großen Fernsehern

Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile, die ihr beim Kauf eines Beamers beachten solltet:



Bildqualität ist vom Umgebungslicht abhängig

Zusatzkosten durch Tausch der Lampeneinheit

höherer Installationsaufwand als bei einem Fernseher

zusätzliche Leinwand empfehlenswert

Beamer von günstig bis edel: Die besten Modelle im Überblick

Beamer gibt es in diversen unterschiedlichen Preiskategorien. Wir haben für euch eine Reihe empfehlenswerter Modelle herausgesucht, die sich für (fast) jeden Geldbeutel eignen.

Einstiegsklasse: Beamer um 100 Euro

Wer sich erst einmal an das Heimkino-Erlebnis herantasten möchte oder nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, kann bereits für um die 100 Euro günstige Beamer kaufen. Empfehlenswerte Modelle sind hier zum Beispiel der AOpen QH11 mit HD-Ready-Auflösung, 5.000 Lumen und integriertem Lautsprecher:

AOpen QH11

Alternativ könnt ihr euch das Einsteiger-Modell NeoPix Easy 2+ von Philips anschauen, das ebenfalls mit 720p-Auflösung und integrierten Lautsprechern daherkommt:

Gehobene Einsteigermodelle: Beamer unter 300 Euro

Wenn ihr etwas mehr Geld investieren wollt, bekommt ihr bereits für unter oder um die 300 Euro empfehlenswerte Beamer für Heimkino-Einsteiger. Diverse No-Name-Hersteller bieten hier verschiedene Modelle an, die sich für Einsteiger lohnen können. Prüft hier im Einzelfall die genauen Angaben zu Kontrast und Lumenwert, bevor ihr euch für ein Modell entscheidet.



Knapp über 300 Euro kostet derzeit ein HD-Ready-Beamer von LG, den wir trotz seiner relativ geringen Lumen-Werte in diese Liste aufgenommen haben. Der Beamer hat nämlich den Vorteil, dass er extrem leicht und kompakt ist und außerdem sogar im Akkubetrieb läuft. Ihr könnt ihn also bequem zu Freunden oder auf Reisen mitnehmen:

LG CineBeam HD-ready

Alternativ könnt ihr euch auch den Yaber Bluetooth-Beamer mit Full HD-Auflösung anschauen, der bei Amazon * momentan knapp 270 Euro kostet.

Mittelklasse: Beamer unter 500 Euro

Für bis zu 500 Euro könnt ihr Beamer kaufen, die durchaus auch Full-HD darstellen können. Der Optoma HD146X gehört zu den absoluten Preis-Leistungssiegern und punktet mit einem scharfen Bild in Full-HD sowie guten Kontrastwerten:



Optoma HD146X

In der Preisklasse bis 500 Euro empfehlen wir euch außerdem den HD Beamer H6541BDi von Acer. Dieser DLP-Beamer besitzt eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixel und eignet sich bei 4.000 ANSI-Lumen auch für das heimische Wohnzimmer. Aktuell kostet er unter 500 Euro:



Full-HD-Beamer unter 1.000 Euro

Ihr seid bereit, bis zu 1.000 Euro für einen Beamer auszugeben, erwartet dann aber auch eine entsprechende Qualität für euer Geld? Dann solltet ihr euch die folgenden Modelle näher anschauen, die sowohl bei Helligkeit als auch Kontrastwerten und Zusatzfeatures überzeugen können:

Acer H6815BD 4K UHD Beamer

High-End und 4K: Wenn Geld keine Rolle spielt

Sein eurem Budget bei der Ausstattung des Heimkinos nach oben hin keine Grenzen gesetzt? Dann könntet ihr mit dem Epson EH-TW7100 glücklich werden. Dieser 4K-Beamer überzeugt nicht nur mit einem sehr hohen Kontrastwert und UHD-Auflösung, sondern auch diversen Anschlüssen und einer Plug&Play-Funktion:

Epson EH-TW7100

Als Alternative legen wir euch den BenQ W5700S als absolutes High-End-Gerät ans Herz. Der 4K-Beamer von BenQ besitzt überragende Kontrastwerte und verarbeitet neben 4K- auch Full-HD- und 3D-Inhalte. Außerdem unterstützt er HDR10 und bietet einen integrierten Mediaplayer:

BenQ W5700S

Wir hoffen, dass euch unsere Kaufberatung bei der Wahl des richtigen Beamers für euer Heimkino behilflich sein kann und wünschen euch viel Spaß mit eurem neuen Spielzeug.



