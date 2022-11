Bei Amazon gibt's jetzt den täuschend echten Captain America-Schild in Original-Größe – er wiegt über 4 Kilo

Ihr sucht nach hochwertigem Merch für Marvel-Fans? Die original lizenzierte Replik von Captain Americas Schild gibt es jetzt bei Amazon zu kaufen – ein echter Hingucker.

Wenn man Fans von Marvels Avengers fragt, welcher ikonische Gegenstand der Superhelden ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, steht Thors Hammer vermutlich ganz weit oben auf der Liste. Aber der Schild von Captain America hat einen Platz in den Top 3 ebenfalls sicher. Das macht ihn zu einem beliebten Sammlerobjekt für Marvel-Enthusiasten.



Schild von Captain America Hochwertige Replik Amazon

Bei Amazon gibt es derzeit eine original lizenzierte Replik des Schilds, der Captain America zugleich als Verteidigung sowie auch als Waffe dient. Wir fassen für euch zusammen, was dieses besondere Sammlerstück zu bieten hat.

Marvel-Geschenk: Jetzt Captain Americas Schild als hochwertige Replik kaufen

© Hasbro © Hasbro

Die Replik von Captain Americas Schild * stammt aus der Legends Series von Hasbro und basiert auf der Schild-Variante, die in der Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehen ist. Dabei hat der Hersteller besonderen Wert auf Authentizität gelegt und eine original lizenzierte Nachbildung im Maßstab 1:1 angefertigt. Damit sich der Schild auch wirklich realistisch anfühlt, wiegt die Replik stolze 4kg.



Die Nachbildung des Schilds bietet euch folgende Features:

Größe: 1:1 Nachbildung, 60 cm Durchmesser

Funktionen: Anpassbare Riemen auf der Rückseite des Schilds

Material: Acryl/ABS-Kunststoff

Gewicht: 4 Kilogramm



Altersempfehlung: ab 18 Jahren (Cosplay-Gegenstand für Erwachsene)

Diese günstigere Alternative des Captain America-Schildes gibt es

Amazon verkauft diese Schild-Replik derzeit zum Preis von 148 Euro. Wenn euch der Preis zu hoch ist, könnt ihr alternativ zu einer blauen Variante des Schilds greifen *, die ebenfalls aus der Hasbro Legends Series stammt und abgesehen von der Farbe komplett baugleich mit dem herkömmlichen Captain-America-Schild ist. Diese Version ist bei Amazon derzeit um 35 Prozent reduziert und kostet rund 100 Euro.

Ihr könnt mit Captain America nicht wirklich viel anfangen und findet Thor viel cooler? Dann solltet ihr euch einmal die diversen Waffen-Repliken des Avengers anschauen, die ihr ebenfalls bei Amazon erwerben könnt und die mit ganz besonderen Effekten aufwarten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.