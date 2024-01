Heute Abend bei Amazon Prime: Kontroverser Action-Kriegsfilm mit echten Elite-Soldaten, der 2012 für eine Überraschung sorgte

Bei Amazon Prime gibt es seit Kurzem einen Action-Kriegsfilm, der im Kino zum überraschenden Kassen-Hit wurde. Er ist umstritten.

Manchmal braucht es für einen Action-Hit keine vielschichtigen Figuren oder eine kreative Story. Das beweist für viele jedenfalls der Erfolg des Kriegsfilms Act of Valor (2012), der von den meisten Kritiker:innen nur dank seiner atemlosen Kampfszenen gelobt wurde (via Metacritic ). Das umstrittene Spektakel gibt es seit Kurzem bei Amazon Prime Video zu streamen.

Bei Amazon Prime: Action-Kriegsfilm sorgte bei Kinostart für Kontroversen

Act of Valor dreht sich um ein Team an US Navy SEALs, die ihr Heimatland vor einer besonders perfiden Bedrohung schützen sollen: Zusammen mit einem Drogenhändler will ein Terrorist Selbstmordattentäter in die USA schleusen.

Schaut hier den Trailer zu Act of Valor:

Act of Valor - Trailer (Deutsch) HD

In der Rolle des Elite-Teams sind größtenteils echte Navy SEALs zu sehen, was womöglich zur authentischen Inszenierung der Kampfszenen beigetragen hat. Beim Hollywood Reporter werden die Land-, Luft- und Wasser-Missionen als "meisterhaft koordiniert" bezeichnet. Neben den Action-Sequenzen gibt es in dem Film von Scott Waugh (Expendables 4) und Mouse McCoy allerdings nur wenige Aspekte, die großflächiges Kritiker:innen-Lob hervorrufen. Die schauspielerischen Leistungen der Laien wurden bemängelt und die Darstellung des Militär-Apparats löste Kontroversen aus.

Mehrere Kritiker:innen stellen den Film in die Nähe militärischer Propaganda, die laut Rolling Stone wie ein "Rekrutierungsplakat" und laut AV Club "manipulativ" wirke. Inwiefern dieses Urteil den Tatsachen entspricht, muss jede:r Zuschauende für sich selbst entscheiden.

