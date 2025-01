Bei Amazon Prime streamt jetzt ein neuer Psycho-Thriller: Er täuscht euch mit Partystimmung und dann kommt der Schock-Hammer

Im Amazon Prime-Abo streamt jetzt erstmals ein richtig guter Thriller von Catwoman-Darstellerin Zoë Kravitz. Was als stylisher Exzess im Urlaubsparadies beginnt, wandelt sich zum schockierenden Alptraum.

Bisher war Zoë Kravitz vor allem als Schauspielerin aus Filmen wie Mad Max: Fury Road, Kimi oder The Batman bekannt. 2024 hat die Catwoman-Darstellerin dann ihr Regiedebüt vorgelegt, das es in sich hat.

Falls ihr den ebenso stylishen wie abgründigen Psycho-Thriller Blink Twice letztes Jahr im Kino verpasst habt, könnt ihr den starbesetzten Film jetzt neu und exklusiv bei Amazon Prime streamen.

Erste Regiearbeit von Zoe Kravitz bei Amazon Prime: Darum geht es im Thriller Blink Twice

Kellnerin Frida (Naomi Ackie) aus L.A. kann ihr Glück kaum fassen, als sie von dem Tech-Entrepreneur und Milliardär Slater King (Channing Tatum) mit auf dessen Privatinsel eingeladen wird. Dort besteht ihr Alltag lange Zeit nur aus Poolpartys, netten Abendessen und viel Alkohol und anderen Substanzen. Langsam häufen sich jedoch merkwürdige Vorfälle rund um Slater King und seine Entourage.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Blink Twice:

Blink Twice - Trailer (Deutsch) HD

Neben Ackie und Tatum sind in Blink Twice unter anderem viele Stars wie Christian Slater (Mr. Robot), Haley Joel Osment (The Sixth Sense) und Adria Arjona (A Killer Romance) zu sehen.

Blink Twice verführt als Inselparadies-Exzess und dann wird es richtig übel

Mit ihrem ersten Spielfilm auf dem Regiestuhl behauptet sich Kravitz direkt als inszenatorisches Talent. Blink Twice kommt mit knallig-poppigen Bildern und mitreißender Videoclip-Schnittästhetik daher und zieht leicht in seinen Bann. Irgendwann geht es einem genauso wie den Figuren im Film und man fühlt sich selbst berauscht und vernebelt von dem audiovisuell entfesselten Exzess.

Damit führt die Regisseurin aber geschickt hinters Licht, um prompt in einen alptraumhaft-schockierenden Psycho-Thriller umzuschalten. Mit welcher brutalen Wendung Kravitz ihrem Film eine komplett neue Richtung verleiht und an drastisch reale Verbrechen anlehnt, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Wer satirische Horror-Highlights wie Get Out aus der jüngeren Kinogeschichte mag, dürfte jedenfalls auch an Blink Twice seine Freude haben. Und falls ihr sonst noch Streaming-Tipps sucht:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

