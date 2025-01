Erstmals bei Amazon Prime: Dieser Action-Blockbuster ist nur was für die härtesten Sylvester Stallone-Fans

Amazon Prime nimmt eine der größten Action-Niederlagen von Sylvester Stallone ins Streaming-Abo. Dieses triste Machwerk dürfte selbst hartgesottene Fans auf die Probe stellen.

Sylvester Stallone muss niemandem mehr beweisen, dass er einer der größten Action-Stars Hollywoods ist. Mit Rambo und Rocky hat er sich ein Vermächtnis aufgebaut, das die Jahrzehnte überdauern wird. Dennoch hat er sich im Lauf seiner Karriere einige grobe Schnitzer geleistet, was die Qualität seiner Filme angeht.

Selten war es so schmerzhaft wie bei The Expendables 4. Der Wiederbelebungsversuch der Action-Reihe aus den 2010er Jahren entpuppte sich als eines der lustlosesten Stallone-Vehikel jüngerer Vergangenheit. Selbst die härtesten Fans dürften bei diesem freudlosen, grauen Spektakel ohne Highlights an ihre Grenzen kommen.

Wenn ihr euch selbst überzeugen wollt: Jetzt streamt der Film bei Amazon Prime.

Neu bei Amazon Prime: The Expendables 4 mit Sylvester Stallone und Jason Statham

2010 startete der erste The Expendables-Film im Kino. Das Konzept so einfach wie genial: Stallone versammelte zahlreiche Action-Stars aus den 1980er Jahren als Söldnertrupp auf der Leinwand und rekrutierte ebenfalls ein paar jüngere Gesichter wie Jason Statham, der in den folgenden Teilen zur zweiten Hauptfigur der Reihe avancierte.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Expendables 4:

The Expendables 4 - Trailer (Deutsch) HD

Im Abstand von jeweils zwei Jahren kamen The Expendables 2 und The Expendables 3 ins Kino. Da letzterer finanziell enttäuschte, dauerte es fast eine Dekade, bis Stallone sein persönliches Avengers-Team zurückbrachte – dieses Mal mit der Absicht, den Staffelstab an Statham zu übergeben. Ähnlich, wie er es bereits in Creed getan hatte.

Wo sich sein Rocky Balboa in den Creed-Filmen überaus würdig verabschiedete, lief die Sache bei The Expendables schlimmer, als man es sich in der trostlosesten Direct-to-DVD-Fortsetzung hätte vorstellen können. Und das, obwohl der Film mit einem Budget von 100 Millionen US-Dollar und einigen großen Namen daherkam.

Selbst Megan Fox konnte den bitteren Niedergang der Expendables mit Teil 4 nicht retten

Neben Stallone und Statham gehörten die Expendables-Veteranen Dolph Lundgren und Randy Couture zum Cast, ganz zu schweigen von den Martial-Arts-Spezialisten Tony Jaa (Ong-Bak) und Iko Uwais (The Raid). Dazu Andy Garcia und Megan Fox auf dem Weg zurück ins Blockbuster-Kino – eigentlich eine gute Mischung.

Auch Regisseur Scott Waugh konnte actiontechnisch mit Need for Speed zuvor überzeugen. Was er aber in The Expendables 4 abliefert, ist ein Trauerspiel für alle, die sich nach etwas Adrenalingeladenem, etwas Explosivem und etwas Krachendem sehnen. Obwohl in Teil 4 einiges auf dem Spiel steht, ist dieser Film alles andere als mitreißend.

Rund 100 Minuten irrt man durch unausgegorene Action-Sequenzen, muss sich bemühte Oneliner anhören und wird am Ende mit einer visuellen Schrecklichkeit belohnt, die einem sogar das Filmherz bricht, wenn man überhaupt nicht in die Reihe involviert ist. Hier hat Stallone einen Teil seines Vermächtnisses wirklich einfach nur verbrannt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.