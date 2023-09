Bei Amazon: Sie hatten nur 30 Minuten, um die Szene zu drehen, aber es ist eine der ikonischsten der Filmgeschichte geworden

Ryan Gosling und Emma Stone glänzten vor ein paar Jahren in einem ikonischen Filmmoment, der viele zum Schwärmen brachte. Dabei herrschte beim Dreh absoluter Zeitdruck.

Bereits drei Filme haben Ryan Gosling und Emma Stone miteinander gedreht, der beste ist vermutlich La La Land aus dem Jahr 2016. Das Musical von Babylon-Regisseur Damien Chazelle beeindruckte mit aufwendigen Tanzszenen, für die selbst dicht befahrene Straßen stillgelegt wurden.

Perfektionist Chazelle wollte mit seinem Film an große Hollywood-Vorbilder der 40er und 50er Jahre heranreichen und dafür scheute er keine Mühen. Selbst bei einer kleinen, aber unvergesslichen Szenen tat er alles, um die bestmögliche Atmosphäre zu kreieren.

Warum die La La Land-Szene so eine große Herausforderung war



Gemeint ist die Szene, in der Seb (Ryan Gosling) und Mia (Emma Stone) nach einer Party zusammen zu ihren Autos spazieren und zu singen beginnen. Kameramann Linus Sandgren erklärte dem Hollywood Reporter 2017 die Hintergründe (via Sensacine):

Diese Szene sollte ein sehr romantischer Moment nach der Party sein. Und wir wollten den realen Ort nehmen und ihn traumhafter gestalten – mit blauem Licht und der magischen Stunde bei grünen Straßenlaternen.

STUDIOCANAL La La Land

Gegenüber der New York Times erklärte Chazelle:



Weil mein Kameramann und ich den Himmel so aussehen lassen wollten, mit diesem überirdischen Technicolor-Glanz, mussten wir es zur magischen Stunde drehen, die im Grunde genommen etwa eine halbe Stunde dauert. Wir hatten nur Zeit für fünf Aufnahmen und mussten uns zwischen ihnen beeilen.



So gelang der Dreh der Szene mit Emma Stone und Ryan Gosling



Während viele der großen Musical-Vorbilder Chazelles im Studio gedreht wurden, wo man das Licht beliebig manipulieren kann, machte sich der junge Regisseur also. Die sogenannte Golden oder Magic Hour ist die Zeit kurz nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang, in der das Licht rötlicher und weicher wirkt.

Chazelle und sein Team wählten den Griffith Park in Los Angeles aus, wo bereits Klassiker wie Zurück in die Zukunft und ... denn sie wissen nicht, was sie tun realisiert wurden. Gas-Laternen und eine Bank wurden bereitgestellt und andere Details des Schauplatzes verändert. Dann stand die Herausforderung an: Ryan Gosling, Emma Stone und das Team mussten die mit komplexen Tanz- und Kamerabewegungen geplante Szene umsetzen, bevor das Licht verschwand. Und das für einen durchgängigen sechsminütigen Take, also ohne Schnitt. Sie drehten an zwei aufeinander folgenden September-Abenden im Jahr 2015, jeweils ab 19:20 Uhr.



Der erste Take am zweiten Tag war dann der, an dem alles perfekt lief, und den man heute im Film sehen kann:



Der Aufwand hat sich offensichtlich gelohnt. La La Land etablierte Damien Chazelle nach seinem Durchbruch mit Whiplash in Hollywood, Emma Stone gewann einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin und das Musical taucht auf diversen Bestenlisten der letzten Jahre auf.



So kannst du La La Land schauen

Falls du La La Land nachholen willst, kannst du das gegenwärtig bei drei verschiedenen Streaming-Anbietern tun. Das Musical gehört zum Angebot des Amazon-Channels Arthaus, von JoynPlus und von Paramount+.

Die anderen beiden Filme von Emma Stone und Ryan Gosling sind Crazy, Stupid, Love. (streamt bei Netflix und Prime Video) und Gangster Squad (als Kauf- und Leih-Version erhältlich).

Gosling ist derzeit als Ken in Barbie zu sehen, bis zum nächsten Film von Emma Stone muss das deutsche Kino-Publikum noch etwas warten. Poor Things heißt das Werk, das im Februar startet.



