Bei Amazon streamt ein Kriegsfilm-Meisterwerk: Es fesselt von Anfang bis Ende mit genialer Idee

Der heutige Streaming-Tipp gehört zu den besten Vertreten seines Genres. Mit einer ungewöhnlichen Idee berichtet Christopher Nolan von den Kriegsereignissen aus verschiedenen Perspektiven.

Regisseur Christopher Nolan ist für seine ungewöhnliche Erzählweise bekannt, die kommt auch im Kriegsfilm-Meisterwerk Dunkirk zum Besten. Der Film berichtet von einem Kapitel der britischen Kriegsgeschichte, das von Hilflosigkeit, Trauma und Angst geprägt ist, aber auch von Hoffnung. Den fesselnden Film könnt ihr bei Amazon leihen und kaufen.

Dunkirk bei Amazon: Eine ausweglose Lage für hunderttausende Soldaten

Darum geht es in Dunkirk: Von der deutschen Armee eingekesselt, wartet eine halbe Million Soldaten am französischen Strand von Dünkirchen auf Rettung. Hoffnung gibt es wenig, denn durch die ständigen Luftangriffe kann das Militär kaum eingreifen. In letzter Sekunde wollen Zivilist:innen von der anderen Seite des Ärmelkanals eine Aktion organisieren, die das Überleben von Hunderttausenden sichern könnte.

Der geniale Kriegsfilm braucht nicht viele Worte

Was in einem Christopher Nolan-Film nicht fehlen darf, sind Oscarpreisträger Cillian Murphy und Komponist Hans Zimmer. Letzterer liefert in dem 106-minütigen Werk fast eine Stunde lang beste Filmmusik, die die Handlung und Figuren trägt. Das passt deshalb auch so gut, da Dunkirk ein eher dialogarmer Film ist, der mit Bildern statt Worten überzeugt. Und die Bilder sind wirklich bombastisch.

Dunkirk lebt von seiner genialen Idee: Er stellt durch seine ungewöhnliche Erzählform nicht das Einzelschicksal in den Fokus, sondern berichtet aus verschiedenen Perspektiven von den Bodentruppen, der Seerettung und dem Lufteinsatz.

Dunkirk bei Amazon kaufen oder leihen *

Das Besondere daran ist, dass die Geschichten zwar parallel laufen, die erzählte Zeit in ihrer Länge aber stark abweicht. Während der Lufteinsatz eine Stunde dauert, wird die Seerettung einen Tag begleitet und die Bodenrettung eine ganze Woche.

Die originelle Erzählweise könnt ihr bei Amazon und zahlreichen anderen Streaming-Anbietern sehen, wo es Dunkirk mit Kauf- und Leihoption gibt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.