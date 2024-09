"Es ist ein Meisterwerk des Kriegskinos, das nie übertroffen wurde": Der Kriegsfilm, den Christopher Nolan für einen der besten in der Geschichte des Kinos hält

Mit Dunkirk hat Christopher Nolan einen der intensivsten Kriegsfilme der jüngeren Vergangenheit abgeliefert. Dabei wurde der Meisterregisseur selbst von einem Klassiker des Genres inspiriert.

Der mitreißende Kriegsfilm Dunkirk ist von Regisseur Christopher Nolan vor allem als atemloser Überlebenskampf inszeniert worden, der das Mittendrin-Gefühl des Kriegsschreckens über die Mechanismen dahinter stellt.

Rund um den Dunkirk-Kinostart 2017 hat Nolan für das British Film Institute (BFI) eine Retrospektive aus Filmen zusammengestellt, die ihn beim Dreh des Blockbusters beeinflusst haben. Dazu zählt auch ein Kriegsfilm von 1930, der seitdem zweimal neu aufgelegt wurde. Unsere internationale Schwesternseite Espinof hat kürzlich an Nolans Wahl erinnert.

Dunkirk-Regisseur Christopher Nolan feiert diesen Kriegsfilm als Meisterwerk des Kinos

Gegenüber dem BFI lobte Nolan die erste Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues in den höchsten Tönen:

Im Westen nichts Neues bringt es auf den Punkt: Krieg entmenschlicht. Wenn man dieses Meisterwerk noch einmal betrachtet, kann man kaum widersprechen, dass die Intensität und der Horror nie besser waren. Für mich zeigt der Film die Kraft, sich der Konvention zu widersetzen, Sinn und Logik im individuellen Schicksal zu finden.

Der Film von Lewis Milestone dreht sich um den Schüler Paul Bäumer (Lew Ayres), der mit seinen Freunden im Ersten Weltkrieg an die Front geschickt wird. Die anfängliche Euphorie schlägt bald in pures Grauen um, als die Minderjährigen in die Hölle des Krieges geraten.



Schaut hier noch den Trailer zu Im Westen nichts Neues von 1930:

All Quiet on the Western Front (1930) - Trailer (Englisch)

Wo kann man die verschiedenen Im Westen nichts Neues-Versionen schauen?

Die erste Adaption von Im Westen nichts Neues könnt ihr bei Amazon Prime leihen oder kaufen. 1977 erschien eine weitere Verfilmung von Delbert Mann als TV-Film. Diese Variante streamt aktuell bei Prime im Abo. Die jüngste Version stammt von 2022 und wurde von Edward Berger für Netflix gedreht. Dort könnt ihr den Kriegsfilm, der insgesamt 4 Oscars gewann, jederzeit in der Flat streamen.

