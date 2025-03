Bei Disney+: Absolut schockierender Serienkiller-Thriller, der eine düstere Wahrheit offenlegt, die man lieber gar nicht wissen würde

Unser heutiger Streaming-Tipp bei Disney+ entführt ins Boston der 1960er Jahre, in dem Frauen um ihre Wahrheit besonders hart kämpfen müssen. Hier versuchen zwei Reporterinnen, einen Serienmörder zu stellen.

In dem Serienkiller-Thriller Boston Strangler folgen wir zwei mutigen Frauen, die sich gegen alle Widerstände auf die Suche nach einer finsteren Wahrheit begeben. Was sie finden, übertrifft selbst ihre schlimmsten Erwartungen.

Darum geht’s in dem Serienkiller-Thriller Boston Strangler bei Disney+

Boston in den 1960er Jahren: Die Reporterin Loretta McLaughlin (Keira Knightley) erkennt ein Muster in einer Reihe brutaler Morde, bei denen der Täter gezielt Frauen erwürgt. Trotz Lorettas Hinweisen weigert sich die Polizei, Ermittlungen in diese Richtung zu beginnen und selbst ihr eigener Boss stellt sich ihr in den Weg.

Einzig Lorettas Kollegin Jean Cole (Carrie Coon) zeigt Interesse, der Mordserie auf den Grund zu gehen. Während Loretta und Jean im Boston der 1960er mit den sexistischen Vorstellungen der Gesellschaft zu kämpfen haben, kommen sie einer erschütternden Wahrheit auf die Spur.

In Boston Strangler ermittelt Keira Knightley gegen alle Widerstände

Der Film wirft einen erschreckenden und ehrlichen Blick auf eine Zeit, in der Frauen in vielen Bereichen ihre Kompetenzen abgesprochen wurden und sie kaum wichtige Entscheidungen treffen konnten. So besteht der erbitterte Kampf von Loretta und ihrer Mitstreiterin gegen die Vorurteile, mit denen sie sich herumschlagen müssen.

Die Suche nach dem Boston Strangler hat es in sich. Wenn sich Keira Knightley (Black Doves) in Bostons Straßen auf die Jagd nach dem Serienmörder begibt, überträgt sich ihre Anspannung mühelos auf die Zuschauer:innen. Das liegt nicht nur an der gekonnt düsteren Ästhetik von Regisseur Matt Ruskin, sondern auch Knightleys eindringlicher Performance.

Stets beschleicht einen die unheimliche Ahnung, dass der Täter einen Schritt voraus ist und in der nächsten dunklen Ecke lauert. Zu viele Verdächtige. Zu viele Verantwortliche, die wegschauen.

Die Auflösung ist erschütternd – und beruht auf Tatsachen

Tatsächlich gelingt es den Reporterinnen, die Wahrheit hinter der Mordserie aufzudecken. Diese sorgt allerdings nicht gerade für weniger Kopfzerbrechen.

Die Auflösung am Ende des Films kommt nicht nur unerwartet, sondern hinterlässt durchaus ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube. Denn Boston Strangler ist kein rein fiktionales Werk.

Vielmehr beruht der Film auf realen Ereignissen im Boston der 1960er – und damit auch die schockierende Wahrheit hinter dem brutalen Boston Strangler.

Boston Strangler hatte seine Premiere am 17. März 2024 auf Hulu und ist auf Disney+ verfügbar.