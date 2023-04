Bei Netflix gibt's den besten Serienkiller-Thriller der letzten 20 Jahre – der wahre Fall ist bis heute nicht aufgeklärt

Dieser Serienkiller-Thriller geht 2,5 Stunden und jede Minute lohnt sich. Bei Netflix könnt ihr Zodiac streamen, der fast alles besser macht als aktuelle True-Crime-Produktionen.

Ob Podcasts, True-Crime-Dokus oder Netflix-Serien wie Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer: Serienkiller sind in den Medien präsenter als je zuvor. Echte Meisterwerke sind aber selten in dem Genre, das sich häufig stumpf am realen Grauen und seinen Opfern ergötzt. David Finchers Zodiac - Die Spur des Killers aus dem Jahr 2007 ist geschliffen wie ein Diamant. Das über 2,5 Stunden lange Thriller-Meisterwerk ist schon länger bei Netflix verfügbar. Erfahrt hier, warum sich das Epos nach wahren Begebenheiten lohnt.

Worum geht es in Zodiac?

Ein Killer treibt in San Francisco sein Unwesen. Er schickt endlose Hinweise an eine Zeitung, in denen er die Morde kommentiert. Es handelt sich um sogenanntes Täterwissen, also um Informationen, über die nur der Täter selbst verfügen kann. Das Journalistenteam glaubt den Briefen. Besonders Starjournalist Paul Avery (Robert Downey Jr.) und der sonst eher zurückhaltende Zeichner Graysmith (Jake Gyllenhaal) sind von dem Fall besessen. Detective Dave Toschi (Mark Ruffalo) und der Anwalt Melvin Belli (Brian Cox) schließen sich ihnen an. Eine jahrzehntelange Untersuchung beginnt.

Trailer - Zodiac - Die Spur des Killers

Warum ist Zodiac einer der besten Serienkiller-Filme aller Zeiten?

David Fincher drehte Zodiac 12 Jahre nach Sieben. Anders als Sieben basiert Zodiac auf realen Morden. Der Zodiac-Killer tötete zwischen 1968 und 1969 fünf Menschen. Seitdem beschäftigt er die Polizei und True-Crime-Fans. Der Zodiac-Killer wuchs zu einem Mythos heran und an diesem arbeitet sich Fincher ab. Hier könnt ihr mehr über die wahren Hintergründe von Zodiac nachlesen.

Es geht seinem Film nicht um den Killer selbst, sondern um die Manie, die er auslöste. Die Figuren von Robert Downey Jr. und Jake Gyllenhaal erschlaffen zu Wracks bei ihrer erschöpfenden Suche nach einem Phantom. Immer wieder scheinen sie nur Zentimeter von der Wahrheit entfernt, bevor sie ihnen wieder entgleitet. Zodiac ist spannend und durchaus unterhaltsam, obwohl er auf die Standard-Effekte des Genres verzichtet. Es gibt eben nicht das eine Indiz, das den Durchbruch bedeutet. Der Film quält seine Figuren und sein Publikum mit Ungewissheit bis zum grandiosen Gänsehaut-Ende.

Ein Spoiler, aber irgendwie auch nicht: Es gibt im Film keine klare Auflösung. Wie auch, der Fall wurde nie aufgeklärt und gilt als eins der größten Mysterien der US-amerikanischen Kriminalgeschichte.

