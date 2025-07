Bei Netflix streamt jetzt einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt: Geniale Bilder bis zur apokalyptischen Zerstörungsorgie

Sci-Fi- und Anime-Fans haben jetzt auf Netflix die Gelegenheit, einen der wichtigsten Klassiker überhaupt zu sehen. Ein bahnbrechendes Cyberpunk-Drama, das zur gigantischen Zerstörungsorgie mutiert.

Netflix ist ab sofort nicht mehr nur die Anlaufstelle für den Studio Ghibli-Katalog und Anime-Highlights wie Cowboy Bebop oder Neon Genesis Evangelion. Der Streamer hat jetzt auch einen der bahnbrechendsten Animationsfilme überhaupt, der gleichzeitig eine Trophäe als einer der besten Sci-Fi- und Cyberpunk-Streifen aller Zeiten verdient: Akira.

Lasst euch vom Erscheinungsjahr 1988 nicht beirren. Akira wurde von Manga-Autor Katsuhiro Otomo höchstpersönlich in Filmform gebracht und enthält so schockierend flüssige und detaillierte Cel-Animation, dass moderne Animes dagegen verblassen. Kein Wunder, dass dieses Kunstwerk zu einem der ersten Botschafter des Mediums wurde, das in diesen Gefilden eine ganze Generation mit japanischer Animation für Erwachsene bekannt machte.

Akira bei Netflix: Ein amtlicher Anime- und Sci-Fi-Klassiker, den ihr gesehen haben müsst

Akira spielt im Neo-Tokio des futuristischen Jahres 2019. Eine wiedergeborene Moloch-Metropole voller politischer Aufstände und Unruhen, die elf Jahre zuvor von einer Atombombe zerstört wurde, was den Dritten Weltkrieg lostrat. Ein brodelnder Kessel, der das Gefühl vermittelt, er könne jeden Moment erneut von sich selbst aus in die Luft fliegen.

In diesem in Neon-Lichter getränkten Betondschungel leistet sich die jugendliche Motorradgang von Anführer Kaneda erbitterte Straßenschlachten mit anderen Banden. Dabei kommt der duckmäuserische Tetsuo in Berührung mit einem verschrumpelten Jungen mit übernatürlichen Kräften, der Teil eines Regierungsexperiments ist.

Als ähnliche gottgleiche Kräfte in Tetsuo erwachen, lässt er seinen aufgestauten Groll nicht nur am Militär aus, das mit allen Mitteln versucht, ihm Einhalt zu gebieten. Auf der Suche nach dem mysteriösen Akira bringt er bald ganz Neo-Tokio an den Rand der wiederholten Vernichtung. Dabei sitzt der Bevölkerung das Trauma der letzten Bombe noch immer in den Knochen. Tetsuos alter Freund Kaneda besitzt keine Superkräfte, nur ein unsagbar cooles Motorrad, macht sich Mithilfe der Resistance-Kämpferin Kei aber trotzdem daran, den eskalierenden Zerstörer zu stoppen. Doch vielleicht ist es dafür schon längst zu spät.

Was immer ihr glaubt zu ahnen, wo der dritte Akt hingeht: ihr seid garantiert nicht auf diesen Showdown vorbereitet.

Netflix-Tipp: Akira sucht bis heute seinesgleichen

Otomo setzte nur einen Teil seiner eigenen Manga-Vorlage* um, lieferte mit seiner Akira-Verfilmung aus dem Hause Toho aber eine in sich abgeschlossene, schlüssige Geschichte ab. Die hat so viele bewegte Elemente, die ineinanderlaufen, dass die meisten den Film öfter sehen müssen, um sämtliche Verbindungen der komplexen Handlung zu durchdringen. Was einen aber garantiert gleich beim ersten Watch umhauen wird, ist das audiovisuelle Erlebnis. Computerunterstützte, moderne Animation (selbst in 2D) kann einfach nicht den haptischen Crunch von handgezeichneten Cels nachahmen, die selten so kunstvoll aussahen, wie in Akira. Besonders die detaillierten Hintergründe haben es in sich.

Untermalt wurde diese animierte Zerstörungsorgie mit einem treibenden Soundtrack, der ähnlich wie Ghost in the Shell auf traditionelle Töne zurückgreift und zum Teil von den Klängen des No-Theaters inspiriert wurde. Cyberpunk muss eben nicht automatisch Techno bedeuten.

Seht hier den Originaltrailer zu Akira:

Akira - Trailer (Japanisch) HD

Das seit 20 Jahren von Warner Bros. geplante Live-Action-Remake aus Hollywood ist übrigens seit kurzem Geschichte. Zum Glück, wie viele Fans meinen. Schließlich ist Akira nicht nur wegen der Sci-Fi-Story ein absoluter Klassiker, sondern vor allem durch seine bahnbrechende Animation und den apokalyptischen Vibe. Fans von Blade Runner werden sich in dieser Endzeitwelt, die erneut am Abgrund taumelt, wie zu Hause fühlen.

Streamt Akira nur bei Netflix?

Akira ist seit dem 15. Juli 2025 bei Netflix. Dort habt ihr die Wahl zwischen der japanischen Original-Synchro (mit Untertiteln) und der zweiten deutschen Synchro von 2005. Darüber hinaus streamt der Film bei Arthouse CNMA in der Flatrate oder als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple und Co.

