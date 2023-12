Bei Netflix verschwindet der erfolgreichste deutsche Sci-Fi-Film aller Zeiten – 9 Millionen Tickets wurden verkauft

Science-Fiction-Filme aus Deutschland sind eine Rarität, dabei schaffte es Michael "Bully" Herbig mit seiner Antwort auf Star Trek immerhin auf 9 Millionen verkaufte Tickets.

Michael Herbig war zuletzt als Spielleiter bei Amazons Comedy-Show LOL: Last One Laughing zu sehen. Seine größten Erfolge feierte er mit den Figuren der Bullyparade Anfang der 2000er. Der Schuh des Manitu (2001) gilt bis heute als erfolgreichster Film der Nachwendezeit und 2004 legte er mit der Science-Fiction-Parodie Traumschiff Surprise - Periode 1 nach.

Das etwas andere Traumschiff konnte den Erfolg des Western zwar nicht ganz wiederholen, dürfte mit 9 Millionen verkauften Tickets (via InsideKino ) aber der zuschauerstärkste deutsche Science-Fiction-Film überhaupt sein.

Bei Netflix könnt ihr den Film noch streamen, aber nicht mehr lange. Am 31. Dezember fliegt er bis auf Weiteres aus dem Programm.

Die Bullyparade-Crew dreht das deutsche Spaceballs

Der Titel verweist auf die Star Wars-Prequels von George Lucas und die Uniformen wurden bei Star Trek abgeschaut. Wer schon mal Bildschirm-Zeit mit Captain Kirk und Spock verbracht hat, wird diese auch in den Figuren von Christian Tramitz und Michael Herbig wieder erkennen. Der Science-Fiction-Film parodiert nämlich alles, was nicht niet- und nagelfest ist und erinnert deshalb an Mel Brooks' Filme, insbesondere Spaceballs.

Constantin (T)Raumschiff Surprise – Periode 1

Die Story spielt im Jahr 2054, in dem die Menschheit erfolgreich den Mars besiedelt hat. Die Nachkommen der Siedler wollen jedoch die Erde erobern. Als letzte Hoffnung stellt sich die Crew der Surprise heraus. Käpt’n Jürgen T. Kork (Christian Tramitz), Mr. Spuck (Michael Herbig), Schrotty (Rick Kavanian) und Co. sollen in die Vergangenheit reisen, um die Besiedlung des roten Planeten rückgängig zu machen.

Zum Ensemble gehören außerdem Manitu-Cowboy Sky Du Mont, Anja Kling als Königin Metapha und Til Schweiger als Han Solo-Verschnitt Rock Fertig-Aus.

Mehr Science-Fiction-Filme und -Serien aus Deutschland

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 ist auch in der Kauf- und Leih-Version online verfügbar, streamt bis Ende des Jahres aber nur im Abo von Netflix.

Wer Lust auf mehr deutsche Zukunftsvisionen hat, sollte sich Klassiker wie Metropolis, Der schweigende Stern, Operation Ganymed oder Welt am Draht vormerken und einen Blick auf die Serie Raumpatrouille Orion werfen.

Netflix-Kund:innen können beim Streaming-Film Paradise fündig werden oder ihr Gehirn mit der Serie Dark verknoten.