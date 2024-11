Heute bei Berlin – Tag & Nacht: Amelie ist verzweifelt – sie will Lennart nicht heiraten

Bei Berlin – Tag & Nacht wollen Lennart und Amelie sich das Jawort geben. Doch Amelie plagen kurz vor dem großen Tag Zweifel.

Eigentlich sind Amelie (Pia Trümper) und Lennart (Lukas Rantz) bei Berlin – Tag & Nacht

glücklich. Nach Lennys Antrag schweben die beiden auf Wolke sieben. Doch ihre Hochzeit steht schon von Anfang an unter keinem guten Stern. Denn nicht jeder steht hinter ihnen: Amelies Mutter Milla (Liza Waschke) versuchte alles, um die Heirat zu verhindern. Mittlerweile weiß selbst Amelie nicht mehr, ob sie vor den Altar treten will.

Achtung, Spoiler Folge 3321 (TV-Ausstrahlung 19. November)

Amelie bekommt kurz vor ihrer Hochzeit immer kältere Füße. Als sie dann auch noch ein Päckchen in die Hand gedrückt bekommt, in der der Ring von Lennarts Oma drin ist, bekommt sie Panik. Der Ring soll ihr Ehering werden und muss noch angepasst werden. Im Affekt schmeißt Amelie das Paket einfach in den Müll.

Im Gespräch mit Valentina offenbart Amelie ihrer Freundin, dass sie den Ring einfach weggeworfen hat. Valentina macht ihr deutlich, dass sie mit Lennart reden muss. Die beiden lieben sich und wenn sie nicht heiraten will, muss er das wissen. "Das wird ihm das Herz brechen", vermutet Amelie und hofft, dass ihr Plan mit dem Ehering aufgeht. Denn ohne den Ring will Lennart nicht heiraten.

Krätze wird klar, dass er mit einer offenen Beziehung nicht klarkommt

Krätze (Marcel Neue) versucht, Emmis (Denise Schwitalle) Affäre mit Chiara (Lidia Santangello) zu akzeptieren. Doch er belügt sich nur selbst. Plötzlich bricht sein Frust aus ihm heraus und er offenbart seine Gefühle seinem besten Freund Schmidti (Alexander Freund). Krätze hat Angst, Emmi die Wahrheit zu sagen. Er ist sich sicher, dass er sie verlieren wird, wenn sie sich nicht ausleben darf, und das darf nicht passieren.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Montag bis Freitag läuft Berlin – Tag & Nacht täglich um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Episode kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.