Sommerhaus der Stars 2025: Warum diese 5 Promipaare in der nächsten Staffel dabei sein müssen

Das Sommerhaus der Stars 2024 ist gerade erst zu Ende, schon kann man über die Teilnehmenden der nächsten Staffel munkeln. Diese 5 Pärchen würden wir gerne 2025 in Bocholt sehen.

Gerade erst bewiesen Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommerhaus der Stars ihren Biss. Sie konnten sich in Staffel 9 den Titel "Das Promipaar 2024" und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern. Eine Staffel ist vorbei, steht auch bald die neue vor der Tür. Diese Promipärchen wünschen wir uns für Staffel 10:

Das Sommerhaus der Stars: Wer nimmt 2025 teil?

Um beim Sommerhaus der Stars zu bestehen, braucht man vor allem eins: starke Nerven. Wenn in der Horror-WG in Bocholt jedes Jahr die Creme de la Creme an Promis einzieht, ist wirklich nichts mehr sicher. Wer bildet mit wem Allianzen? Wer legt sich mit wem an und wer trennt sich nach der Show?

Auf die Ankündigung, wer 2025 ins Sommerhaus der Stars einzieht, müssen wir uns wahrscheinlich noch einige Monate gedulden. Hier ist eine kleine Auswahl an Promipaaren, die wir gerne in der nächsten Staffel sehen würden:

Paulina Ljubas & Tommy Pedroni

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser Wunsch dürfte wohl nicht überraschend sein: Tommy und Paulina gelten aktuell als das Reality-Traumpaar schlechthin. Bei Germany Shore lernten sich die TV-Stars im vergangenen Jahr kennen und wurden kurz nach der Show ein Paar. In der Reality-TV-Show machten die beiden bereits deutlich, dass sie vor Intrigen und Manipulation nicht zurückschrecken. Bei The 50 zeigte vor allem Tommy, dass er nicht davor zurückschreckt, sich auch gegen Freunde zu wenden.

Dilara & Max Kruse

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch ein Sportler-Paar darf beim Sommerhaus nicht fehlen. Max Kruse ist ehemaliger Profifußballer und schnupperte in diesem Jahr TV-Luft als er in den Promi Big Brother-Container einzog. Seine Frau Dilara nahm 2023 an dem Format teil. Dass die beiden mit den alteingesessenen Reality-Hasen mithalten können, bewiesen sie in der Containershow. Dilara und Max belegten in der jeweiligen Staffel den sechsten Platz.

Annemarie & Wayne Carpendale

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Power-Couple hat schon reichlich Erfahrungen im TV gesammelt. Sie ist seit Jahren Moderatorin bei taff auf ProSieben und hatte schon Auftritte bei The Masked Singer, Joko & Klaas gegen ProSieben oder The Voice of Germany. Er war schon bei Let’s Dance, Joko & Klaas gegen ProSieben oder Duell der Stars und ist erfolgreicher Schauspieler. Zuletzt kämpfte das Pärchen – erfolglos – bei Schlag den Star gegen Bushido und Partnerin Anna-Maria. Trotz des Misserfolgs können Annemarie und Wayne mit einer gefestigten Ehe, Kommunikationsfähigkeit und sportlichem Talent glänzen.

Cheyenne Ochsenknecht & Nino

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer kennt sie nicht, unsere deutschen Kardashians: Die Ochsenknechts. Mit ihrer gleichnamigen Doku-Soap feierte die Familie auf Sky bereits etliche Erfolge. Von Die Ochsenknechts gibt es bereits vier Staffeln. Seit 2023 gibt es das Spin-off Unser Hof, bei dem das Leben von Cheyenne und ihrem Partner Nino auf dem gemeinsamen Bauernhof begleitet wird. Bis auf Mama Natascha Ochsenknecht hat sich noch kein Familienmitglied so richtig ins Reality-TV getraut. Deswegen wird es Zeit: Wir wollen Cheyenne und Nino im Sommerhaus sehen.

Bill Kaulitz & Marc Eggers

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kaum eine Liebesgeschichte sorgte in den letzten Monaten für mehr Schlagzeilen: Bill Kaulitz und Marc Eggers. Der Tokio Hotel-Frontsänger machte erst vor Kurzem seine Beziehung mit dem Ballermann-Sänger Marc Eggers öffentlich und schon könnten sich die beiden einer Herausforderung stellen. Wir wollen Bill und Marc als Power-Couple im Sommerhaus sehen.